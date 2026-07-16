Последний звонок не ставит точку: право на 10-й класс оказалось защищено новыми разъяснениями

Российские школы не имеют права массово отсеивать девятиклассников, желающих продолжить обучение в стенах родного учреждения. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка начал фиксировать жалобы родителей на необоснованные отказы в зачислении детей в 10-й класс. Ситуация получила широкий резонанс, так как подобные ограничения прямо нарушают конституционные гарантии граждан.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девочки в школе

Законные основания для отказа

На сегодняшний день аттестат об основном общем образовании и успешно сданные ОГЭ являются достаточным основанием для перехода на следующую ступень обучения. По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, позиция "Единой России" в этом вопросе однозначна: отказать подростку в месте за партой можно только в одном случае — если в классах физически нет свободных мест. Любые внутренние рейтинги школы или субъективные оценки способностей ученика не могут стать законным поводом для исключения ребенка из образовательного процесса.

Часто администрации школ ставят семьи перед фактом в последний момент, что создает административный вакуум.В Татарстане подобный конфликт уже разрешился вмешательством надзорных органов: после проверки Департамента контроля в сфере образования ребенка зачислили в гимназию, несмотря на первоначальный отказ.

Ситуация Правомерность действий школы Низкий балл ОГЭ (но экзамен сдан) Отказ незаконен Отсутствие мест в классах Законно (требуется помощь управления образования) Ликвидация 10-го класса в школе Обязаны предоставить место в соседнем учреждении

Профориентация как альтернатива конфликтам

Проблема часто кроется в отсутствии диалога. Мария Львова-Белова отмечает, что школам стоит заранее проговаривать с учениками их карьерные траектории. Вместо того чтобы выталкивать детей из системы образования, важно развивать программы профессиональных проб. Сегодня работа на современном производстве требует высокой квалификации, которую можно получить в профильных техникумах гораздо раньше, чем в вузе.

Для осознанного выбора подростку нужны не только учебники, но и практическое знакомство с рынком труда.

Что делать родителям

Если администрация школы настаивает на отчислении после 9-го класса, юристы советуют не ограничиваться устными разговорами. Первым делом необходимо запросить письменный отказ с указанием причины. Если причина не связана с отсутствием мест, это становится поводом для обращения в прокуратуру или к региональному детскому омбудсмену.

"В региональном законодательстве могут быть прописаны правила индивидуального отбора в профильные классы, но это не лишает ребенка права на получение общего образования в этой же школе, если организован хотя бы один универсальный класс. Если школа полностью отказывает в приеме, ссылаясь на отсутствие мест, чиновники обязаны предоставить место в другом образовательном учреждении в шаговой доступности", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Может ли школа отчислить за тройки в аттестате?

Нет, академическая успеваемость не является законным основанием для отказа в приеме в 10-й класс, если ученик успешно прошел итоговую аттестацию за 9-й класс.

Что делать, если в школе остались только профильные классы, а ребенок в них не проходит?

Школа обязана либо предоставить место в универсальном классе, либо орган управления образованием должен найти место в другой школе поблизости.

Имеет ли право школа требовать портфолио для зачисления?

При приеме в профильный класс (лицейский, гимназический) школа может учитывать личные достижения, но это не должно закрывать доступ к получению среднего общего образования в целом.

Куда жаловаться при получении незаконного отказа?

В первую очередь в муниципальное управление образования, затем в Рособрнадзор, прокуратуру или к Уполномоченному по правам ребенка в вашем регионе.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству и административным вопросам юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова