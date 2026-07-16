Земля превратилась в свалку: ошибка птицефабрики в Екатеринбурге обернулась огромным штрафом

"Птицефабрика Артемовская" выплатит более 4,4 миллиона рублей за загрязнение почвы. К такому решению пришел Кировский районный суд Екатеринбурга после проверки прокуратуры.
Конфликт возник из-за использования на арендованных землях удобрений из куриного помета. Проверка показала, что предприятие применяло агрохимикаты без государственной регистрации и санитарно-эпидемиологического заключения. Продукт не проходил обязательные испытания, поэтому его влияние на здоровье людей и окружающую среду оставалось неизвестным.
Специалисты отобрали пробы почвы и провели инструментальный анализ. Исследования подтвердили факт загрязнения земли. Прокуратура подала иск о возмещении вреда, учитывая при этом затраты компании на уже начатые рекультивационные работы.
|Параметр
|Детали
|Сумма ущерба
|Более 4,4 млн рублей
|Причина взыскания
|Применение незарегистрированных удобрений
|Цель платежа
|Восстановление почвенного слоя
Сумма взыскания пойдет на восстановление испорченных участков. Прокуратура намерена проконтролировать перевод средств и ход приведения земли в надлежащий вид.
"Использование органических удобрений без сертификации — это риск превратить сельскохозяйственную землю в свалку химических элементов. Куриный помет в сыром или неправильно обработанном виде может привести к избытку азота и фосфора, что вызывает эвтрофикацию близлежащих водоемов и деградацию структуры почвы. Рекультивация в таких случаях требует не просто засыпки новым грунтом, а глубокой биологической очистки, чтобы вернуть почве плодородие и безопасность".
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