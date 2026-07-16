Земля превратилась в свалку: ошибка птицефабрики в Екатеринбурге обернулась огромным штрафом

"Птицефабрика Артемовская" выплатит более 4,4 миллиона рублей за загрязнение почвы. К такому решению пришел Кировский районный суд Екатеринбурга после проверки прокуратуры.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Работник птицефабрики с лотком яиц перед инкубатором

Конфликт возник из-за использования на арендованных землях удобрений из куриного помета. Проверка показала, что предприятие применяло агрохимикаты без государственной регистрации и санитарно-эпидемиологического заключения. Продукт не проходил обязательные испытания, поэтому его влияние на здоровье людей и окружающую среду оставалось неизвестным.

Специалисты отобрали пробы почвы и провели инструментальный анализ. Исследования подтвердили факт загрязнения земли. Прокуратура подала иск о возмещении вреда, учитывая при этом затраты компании на уже начатые рекультивационные работы.

Параметр Детали Сумма ущерба Более 4,4 млн рублей Причина взыскания Применение незарегистрированных удобрений Цель платежа Восстановление почвенного слоя

Сумма взыскания пойдет на восстановление испорченных участков. Прокуратура намерена проконтролировать перевод средств и ход приведения земли в надлежащий вид.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов "Использование органических удобрений без сертификации — это риск превратить сельскохозяйственную землю в свалку химических элементов. Куриный помет в сыром или неправильно обработанном виде может привести к избытку азота и фосфора, что вызывает эвтрофикацию близлежащих водоемов и деградацию структуры почвы. Рекультивация в таких случаях требует не просто засыпки новым грунтом, а глубокой биологической очистки, чтобы вернуть почве плодородие и безопасность".