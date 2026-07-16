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Больше не нужно обходить каждый метр: искусственный интеллект в Подмосковье выявил тысячи нарушений

Россия » Центр » Московская область

В двенадцати городских округах Подмосковья начали использовать автомобили с искусственным интеллектом для поиска нарушений в использовании земли. Система автоматически фиксирует незаконные постройки и коммерческие объекты на участках, где они запрещены.

Искусственный интеллект
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Искусственный интеллект

Первыми технику запустили в Можайске, позже к ним присоединились Подольск, Серпухов, Химки и Долгопрудный. Сейчас камеры помогают инспекторам быстрее проверять территории, не обходя каждый двор пешком.

Городской округ Количество выявленных нарушений
Подольск 3 100
Можайск 1 200

Как работает система

В салоне служебного автомобиля, рядом с зеркалом заднего вида, устанавливают три камеры и блок управления. Техника подключена к бортовой сети машины и работает при низких температурах. Снимки передаются на сервер, где нейросеть анализирует каждый кадр.

"В нашей машине установлен целый комплекс фотовидеофиксации, оснащенный ИИ. Данные отправляются на сервер, нейросеть отсматривает каждый кадр и фиксирует наличие признаков возможного нарушения", — пояснила главный специалист отдела муниципального контроля в управлении земельно-имущественных отношений Ирина Егорова.

Алгоритмы ищут магазины и автосервисы, которые открыли на землях для жилой застройки или на сельхозугодьях. Также система находит незаконно установленные киоски.

Последствия для владельцев

Если нейросеть заметит нарушение, собственнику участка направят уведомление. Для предпринимателя или частного лица это обернется административным штрафом. Кроме того, статус земли может измениться, что приведет к росту кадастровой стоимости и увеличению земельного налога.

"Комплекс освободил часть сотрудников администрации от каждодневных трудоемких походов по городу и рутинных мероприятий. Его можно использовать не только при земельном контроле, но и для проверки благоустройства", — отметила заместитель главы Долгопрудного Дина Ильясова.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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