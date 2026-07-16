Солнце жарит на полную: Калининградская область ощутит последствия затянувшегося потепления

В Калининградской области до конца недели сохранится теплая и сухая погода. В пятницу столбики термометров поднимутся до +29 градусов.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Вспышки на Солнце

По прогнозам синоптиков, регион накрыл устойчивый теплый фронт. В ближайшие дни резких перепадов температуры не ожидается. Небо останется преимущественно ясным, влажность воздуха будет низкой, а ветер — слабым.

Осадков в ближайшие сутки не предвидится. Такая погода позволит водителям, строителям и тем, кто работает на открытом воздухе, завершить запланированные задачи без погодных помех. Однако из-за яркого солнца растет уровень ультрафиолетового излучения, поэтому жителям региона стоит использовать солнцезащитные средства.

К концу недели возможны небольшие колебания температуры, но общее потепление сохранится.

Экспертная проверка:

климатолог / синоптик климатолог / синоптик Павел Лебедев