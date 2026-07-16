Обычный домофон превратится в спасателя: Белгородскую область ждет радикальное изменение связи

В многоквартирных домах Белгородской области могут установить домофоны с функцией экстренного оповещения. Система позволит сотрудникам МЧС мгновенно передавать предупреждения о пожаре или других угрозах напрямую в квартиры жильцов.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Мужчина подключает ноутбук к домофону в подъезде

Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев после посещения Белгородского информационного фонда (БИФ), где разрабатывают эти технологии.

Главное отличие новой системы — работа через защищенные каналы связи. Оповещение будет приходить даже при отсутствии интернета, что исключает задержки в передаче сигнала. Для обычного жильца это означает, что сообщение об опасности поступит прямо в трубку домофона, когда время на эвакуацию ограничено.

Разработки БИФ направлены на создание единого контура безопасности для экстренных служб, полиции и коммунальных работников.

Инструмент / Показатель Результат / Объем Подключенный транспорт (МЧС, скорая, школа, ЖКХ) 6,5 тыс. машин Камеры видеонаблюдения (всего) 2,3 тыс. единиц Камеры с распознаванием лиц 1,5 тыс. единиц Раскрытые преступления в 2025 году 210 случаев Найденные пропавшие люди 60 человек

Помимо систем оповещения, фонд развивает интеллектуальную транспортную систему. По данным профильных специалистов, на отдельных участках дорог скорость движения транспорта увеличилась на 8%, а время в пути сократилось на 15%.

"Технологии работают для людей, а регион продолжит укреплять безопасность", — подчеркнул Александр Шуваев.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова