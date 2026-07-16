Обычный домофон превратится в спасателя: Белгородскую область ждет радикальное изменение связи

В многоквартирных домах Белгородской области могут установить домофоны с функцией экстренного оповещения. Система позволит сотрудникам МЧС мгновенно передавать предупреждения о пожаре или других угрозах напрямую в квартиры жильцов.
Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев после посещения Белгородского информационного фонда (БИФ), где разрабатывают эти технологии.
Главное отличие новой системы — работа через защищенные каналы связи. Оповещение будет приходить даже при отсутствии интернета, что исключает задержки в передаче сигнала. Для обычного жильца это означает, что сообщение об опасности поступит прямо в трубку домофона, когда время на эвакуацию ограничено.
Разработки БИФ направлены на создание единого контура безопасности для экстренных служб, полиции и коммунальных работников.
|Инструмент / Показатель
|Результат / Объем
|Подключенный транспорт (МЧС, скорая, школа, ЖКХ)
|6,5 тыс. машин
|Камеры видеонаблюдения (всего)
|2,3 тыс. единиц
|Камеры с распознаванием лиц
|1,5 тыс. единиц
|Раскрытые преступления в 2025 году
|210 случаев
|Найденные пропавшие люди
|60 человек
Помимо систем оповещения, фонд развивает интеллектуальную транспортную систему. По данным профильных специалистов, на отдельных участках дорог скорость движения транспорта увеличилась на 8%, а время в пути сократилось на 15%.
"Технологии работают для людей, а регион продолжит укреплять безопасность", — подчеркнул Александр Шуваев.
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