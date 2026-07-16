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Терпение жителей наконец закончилось: Некрасовское ждет масштабное преображение главной дороги

Россия » Центр » Ярославль

В поселке Некрасовское Ярославской области начали капитальный ремонт улицы Советской. До осени дорожники обновят более четырех километров дороги, тротуары и сопутствующую инфраструктуру.

Ремонт дороги в Красноярском крае
Фото: Telegram-канал "КРУДОР" by ., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремонт дороги в Красноярском крае

Работы финансируют из местного бюджета. Подрядчик — компания "ТК "Восток Запад Транзит" — уже приступил к первому этапу: сейчас у въезда в поселок устанавливают бордюры и кладут плитку для пешеходов.

После завершения работ на тротуарах специалисты перейдут к обновлению проезжей части. Помимо замены дорожного покрытия, проект включает установку новых знаков, нанесение разметки и монтаж барьерного ограждения.

Параметр Детали ремонта
Протяженность дороги более 4 км
Срок завершения осень 2024 года
Объем работ замена покрытия, тротуары, разметка, знаки, ограждения

Для жителей Некрасовского ремонт главной улицы означает не только комфорт для водителей, но и безопасность пешеходов, которые теперь смогут передвигаться по обновленным тротуарам.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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