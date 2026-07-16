Терпение жителей наконец закончилось: Некрасовское ждет масштабное преображение главной дороги

В поселке Некрасовское Ярославской области начали капитальный ремонт улицы Советской. До осени дорожники обновят более четырех километров дороги, тротуары и сопутствующую инфраструктуру.
Работы финансируют из местного бюджета. Подрядчик — компания "ТК "Восток Запад Транзит" — уже приступил к первому этапу: сейчас у въезда в поселок устанавливают бордюры и кладут плитку для пешеходов.
После завершения работ на тротуарах специалисты перейдут к обновлению проезжей части. Помимо замены дорожного покрытия, проект включает установку новых знаков, нанесение разметки и монтаж барьерного ограждения.
|Параметр
|Детали ремонта
|Протяженность дороги
|более 4 км
|Срок завершения
|осень 2024 года
|Объем работ
|замена покрытия, тротуары, разметка, знаки, ограждения
Для жителей Некрасовского ремонт главной улицы означает не только комфорт для водителей, но и безопасность пешеходов, которые теперь смогут передвигаться по обновленным тротуарам.
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