Терпение жителей наконец закончилось: Некрасовское ждет масштабное преображение главной дороги

В поселке Некрасовское Ярославской области начали капитальный ремонт улицы Советской. До осени дорожники обновят более четырех километров дороги, тротуары и сопутствующую инфраструктуру.

Фото: Telegram-канал "КРУДОР" by ., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт дороги в Красноярском крае

Работы финансируют из местного бюджета. Подрядчик — компания "ТК "Восток Запад Транзит" — уже приступил к первому этапу: сейчас у въезда в поселок устанавливают бордюры и кладут плитку для пешеходов.

После завершения работ на тротуарах специалисты перейдут к обновлению проезжей части. Помимо замены дорожного покрытия, проект включает установку новых знаков, нанесение разметки и монтаж барьерного ограждения.

Параметр Детали ремонта Протяженность дороги более 4 км Срок завершения осень 2024 года Объем работ замена покрытия, тротуары, разметка, знаки, ограждения

Для жителей Некрасовского ремонт главной улицы означает не только комфорт для водителей, но и безопасность пешеходов, которые теперь смогут передвигаться по обновленным тротуарам.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова