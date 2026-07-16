Учебный год больше не под угрозой: Таганрог ввел жесткий дедлайн по ремонту школы №26

В Таганроге к началу учебного года приведут в порядок школу №26, пострадавшую при атаке беспилотников. Здание сдадут в эксплуатацию 20 августа, чтобы дети и учителя могли вернуться в свои классы к 1 сентября.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт помещения

Инцидент произошел в марте 2025 года. Удар дронов повредил фасад, кровлю и окна учебного заведения. С 30 марта в школе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за масштабных разрушений школьники и педагоги заканчивали учебный год в другом здании.

"Стоит принципиальная задача завершить все работы 1 сентября", — сообщила глава города Светлана Камбулова.

Параметр Информация Объект Школа №26 (Таганрог) Повреждения Фасад, кровля, оконные блоки Срок сдачи 20 августа