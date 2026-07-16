Учебный год больше не под угрозой: Таганрог ввел жесткий дедлайн по ремонту школы №26

В Таганроге к началу учебного года приведут в порядок школу №26, пострадавшую при атаке беспилотников. Здание сдадут в эксплуатацию 20 августа, чтобы дети и учителя могли вернуться в свои классы к 1 сентября.
Инцидент произошел в марте 2025 года. Удар дронов повредил фасад, кровлю и окна учебного заведения. С 30 марта в школе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за масштабных разрушений школьники и педагоги заканчивали учебный год в другом здании.
"Стоит принципиальная задача завершить все работы 1 сентября", — сообщила глава города Светлана Камбулова.
|Параметр
|Информация
|Объект
|Школа №26 (Таганрог)
|Повреждения
|Фасад, кровля, оконные блоки
|Срок сдачи
|20 августа
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.