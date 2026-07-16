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Слишком долго ждали перемен: школа в Зеленоградске обновится к концу текущего учебного года

Россия » Северо-Запад » Калининград

Школа в Зеленоградске готовится к капитальному ремонту — проект получил положительное заключение экспертизы 16 июля.

Пустой школьный класс с партами и доской на заднем плане
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пустой школьный класс с партами и доской на заднем плане

Специалисты выявили ряд замечаний, которые строителям и проектировщикам придется устранить перед стартом работ. В целом документация соответствует строительным нормам и требованиям безопасности.

Для обычного учителя или родителя из Зеленоградска это означает, что здание наконец приведут в порядок. В планах — обновление инженерных сетей, замена окон и санузлов, а также ремонт внутренних и внешних помещений. На эти цели выделят около 15 миллионов рублей.

Параметр Данные
Объем инвестиций ~15 млн рублей
Срок завершения Конец учебного года
Основные работы Инженерные системы, окна, фасады, санузлы

Рабочие выйдут на объект в ближайшие месяцы. Завершить реконструкцию планируют до конца текущего учебного года.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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