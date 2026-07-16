Слишком долго ждали перемен: школа в Зеленоградске обновится к концу текущего учебного года

Школа в Зеленоградске готовится к капитальному ремонту — проект получил положительное заключение экспертизы 16 июля.
Специалисты выявили ряд замечаний, которые строителям и проектировщикам придется устранить перед стартом работ. В целом документация соответствует строительным нормам и требованиям безопасности.
Для обычного учителя или родителя из Зеленоградска это означает, что здание наконец приведут в порядок. В планах — обновление инженерных сетей, замена окон и санузлов, а также ремонт внутренних и внешних помещений. На эти цели выделят около 15 миллионов рублей.
|Параметр
|Данные
|Объем инвестиций
|~15 млн рублей
|Срок завершения
|Конец учебного года
|Основные работы
|Инженерные системы, окна, фасады, санузлы
Рабочие выйдут на объект в ближайшие месяцы. Завершить реконструкцию планируют до конца текущего учебного года.
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