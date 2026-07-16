Почти полностью отсекли импорт: завод в Великолуках изменил структуру своих изделий

Великолукский завод "Транснефтемаш" за первую половину 2026 года выпустил 3,5 тысячи единиц продукции. По данным предприятия, 97% комплектующих в изделиях производят в России.
Завод обеспечивает строительство и ремонт магистральных трубопроводов. В номенклатуре предприятия более 2,9 тысячи наименований: от метрологического и теплотехнического до пожарного оборудования и систем автоматизации.
За шесть месяцев рабочие изготовили:
|Тип оборудования
|Количество (шт.)
|Пожарное оборудование
|1502
|Технологические колодцы
|165
|Вантузы нефтепровода
|106
|Горелочные устройства
|17
|Блок-контейнеры пунктов управления
|6
|Системы измерения нефти (СИКН)
|7
|Установки ввода присадок
|5
В текущем полугодии завод обновил линейку систем измерения количества и качества нефти (СИКН) — запустили новые модификации блоков. Также специалисты освоили выпуск мобильных трубопоршневых поверочных установок.
Параллельно с серийным выпуском инженеры ведут опытно-конструкторские работы. В частности, подготовили к испытаниям новый образец компактного оборудования.
"Доля отечественных комплектующих в выпускаемых изделиях составляет не менее 97%", — сообщили на производстве "Транснефтемаш".
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