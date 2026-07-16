Почти полностью отсекли импорт: завод в Великолуках изменил структуру своих изделий

Великолукский завод "Транснефтемаш" за первую половину 2026 года выпустил 3,5 тысячи единиц продукции. По данным предприятия, 97% комплектующих в изделиях производят в России.

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Завод обеспечивает строительство и ремонт магистральных трубопроводов. В номенклатуре предприятия более 2,9 тысячи наименований: от метрологического и теплотехнического до пожарного оборудования и систем автоматизации.

За шесть месяцев рабочие изготовили:

Тип оборудования Количество (шт.) Пожарное оборудование 1502 Технологические колодцы 165 Вантузы нефтепровода 106 Горелочные устройства 17 Блок-контейнеры пунктов управления 6 Системы измерения нефти (СИКН) 7 Установки ввода присадок 5

В текущем полугодии завод обновил линейку систем измерения количества и качества нефти (СИКН) — запустили новые модификации блоков. Также специалисты освоили выпуск мобильных трубопоршневых поверочных установок.

Параллельно с серийным выпуском инженеры ведут опытно-конструкторские работы. В частности, подготовили к испытаниям новый образец компактного оборудования.

"Доля отечественных комплектующих в выпускаемых изделиях составляет не менее 97%", — сообщили на производстве "Транснефтемаш".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов