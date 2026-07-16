Жизнь в малых районах Кировской области: новые условия обучения предопределили выбор сотен людей

В Кировской области начали принимать документы от абитуриентов, которые планируют поступить в колледжи и вузы на целевой основе. Это позволяет молодым людям получить образование бесплатно в обмен на обязательство отработать несколько лет в регионе.
По данным управления по делам молодежи и спорту Администрации области, в текущем году на такие места претендуют более 300 человек. В списке поступающих — жители Кирова, Кирово-Чепецка, Вятки, а также представителей Нолинского, Сосновского, Омутнинского, Котельничского, Слободского и Киржачского районов.
Механизм целевого обучения работает через прямой контракт: студент подписывает договор с конкретным работодателем. Организация берет на себя гарантию трудоустройства, а выпускник обязуется вернуться в область и применить полученные знания на практике.
|Сфера
|Приоритетные направления подготовки
|Социальная сфера
|Здравоохранение, образование
|Технический сектор
|Строительство, сельское хозяйство
|Учебные заведения
|Университеты, колледжи, техникумы
В администрации области пояснили, что через этот инструмент регион закрывает кадровый дефицит в базовых отраслях экономики. Привлечение молодых специалистов позволяет укрепить промышленный и сельскохозяйственный потенциал территории, обеспечивая приток новых кадров в малые города и районы.
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