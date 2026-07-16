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Жизнь в малых районах Кировской области: новые условия обучения предопределили выбор сотен людей

Россия » Поволжье » Киров

В Кировской области начали принимать документы от абитуриентов, которые планируют поступить в колледжи и вузы на целевой основе. Это позволяет молодым людям получить образование бесплатно в обмен на обязательство отработать несколько лет в регионе.

Лекция в учебном классе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Лекция в учебном классе

По данным управления по делам молодежи и спорту Администрации области, в текущем году на такие места претендуют более 300 человек. В списке поступающих — жители Кирова, Кирово-Чепецка, Вятки, а также представителей Нолинского, Сосновского, Омутнинского, Котельничского, Слободского и Киржачского районов.

Механизм целевого обучения работает через прямой контракт: студент подписывает договор с конкретным работодателем. Организация берет на себя гарантию трудоустройства, а выпускник обязуется вернуться в область и применить полученные знания на практике.

Сфера Приоритетные направления подготовки
Социальная сфера Здравоохранение, образование
Технический сектор Строительство, сельское хозяйство
Учебные заведения Университеты, колледжи, техникумы

В администрации области пояснили, что через этот инструмент регион закрывает кадровый дефицит в базовых отраслях экономики. Привлечение молодых специалистов позволяет укрепить промышленный и сельскохозяйственный потенциал территории, обеспечивая приток новых кадров в малые города и районы.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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