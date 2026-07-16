Больше никаких газонов: в Дмитрове собрали машину, которая перевернула патрулирование улиц

В Дмитровском городском округе работает завод по производству электромобилей, которые поставляют в разные регионы России и страны Таможенного союза. Предприятие за 11 лет создало линейку из 20 моделей техники: от экскурсионных автобусов и коммунальных машин до спецтранспорта для полиции. Глава округа Михаил Шувалов посетил производство, чтобы оценить текущие мощности и новые разработки.
Машины из Дмитрова работают в разных условиях: от городских парков до муниципальных служб. Например, миниэлектробусы перевозят туристов на ВДНХ к колесу обозрения «Солнце Москвы». Такие машины вмещают 11 человек и имеют систему климат-контроля.
Для муниципальных нужд завод выпускает уборочные электрокары, которые закупает правительство Москвы. Также производятся специализированные модели для социальных объектов и парков, оснащенные пандусами для людей на инвалидных колясках.
|Характеристика электромобиля «УРБИС»
|Показатель
|Скорость
|до 30 км/ч (опционально до 45 км/ч)
|Грузоподъемность
|до 800 кг
|Запас хода (лето/зима)
|до 90 км / до 60 км
|Преодоление подъема
|до 30%
Завод делает ставку на максимальную локализацию. Инженеры самостоятельно разрабатывают рамы, пластиковые детали, программное обеспечение и аккумуляторы. Использование отечественных батарей позволяет технике работать на морозе до 10 часов без подзарядки.
Ежегодно предприятие собирает от 120 до 150 машин. Вся продукция внесена в реестр Минпромторга, что подтверждает российское происхождение техники.
Сейчас в цехах собирают полицейский электромобиль. Он рассчитан на четырех сотрудников и имеет отдельный отсек для задержанных. Машину сделали узкой, чтобы патрульные могли передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам, не заезжая на газоны. В ближайшее время технику отправят на испытания.
Развитие идет и в сторону автоматизации. Для ЖКХ разработали беспилотную версию уборочного электрокара. Машина оснащена вакуумным пылесосом, системой смачивания и механизмом быстрой замены аккумулятора. Сейчас модель проходит обкатку.
"Предприятие создает продукцию без аналогов в России", — отметил глава округа Михаил Шувалов, пообещав поддержку производству при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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