Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поздно нажимать на педаль: за сколько метров тормозить, чтобы не получить "письмо счастья"
Больше не нужно обходить каждый метр: искусственный интеллект в Подмосковье выявил тысячи нарушений
Солнце жарит на полную: Калининградская область ощутит последствия затянувшегося потепления
Обычный домофон превратится в спасателя: Белгородскую область ждет радикальное изменение связи
Красота с ядовитым секретом: птицы, которые несут в себе смертельные токсины
Терпение жителей наконец закончилось: Некрасовское ждет масштабное преображение главной дороги
Животные приняли обман за правду: нейросеть создала цифрового двойника, который сбил приматов с толку
Топливо здесь ни при чем: новые факторы заставили россиян массово пересаживаться на электрокары
Ноги станут стройнее за пару недель: 3 простых маха, которые можно делать дома

Больше никаких газонов: в Дмитрове собрали машину, которая перевернула патрулирование улиц

Россия » Центр » Московская область

В Дмитровском городском округе работает завод по производству электромобилей, которые поставляют в разные регионы России и страны Таможенного союза. Предприятие за 11 лет создало линейку из 20 моделей техники: от экскурсионных автобусов и коммунальных машин до спецтранспорта для полиции. Глава округа Михаил Шувалов посетил производство, чтобы оценить текущие мощности и новые разработки.

Городская улица с дорожными рабочими
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Городская улица с дорожными рабочими

Сферы применения техники

Машины из Дмитрова работают в разных условиях: от городских парков до муниципальных служб. Например, миниэлектробусы перевозят туристов на ВДНХ к колесу обозрения «Солнце Москвы». Такие машины вмещают 11 человек и имеют систему климат-контроля.

Для муниципальных нужд завод выпускает уборочные электрокары, которые закупает правительство Москвы. Также производятся специализированные модели для социальных объектов и парков, оснащенные пандусами для людей на инвалидных колясках.

Характеристика электромобиля «УРБИС» Показатель
Скорость до 30 км/ч (опционально до 45 км/ч)
Грузоподъемность до 800 кг
Запас хода (лето/зима) до 90 км / до 60 км
Преодоление подъема до 30%

Особенности производства

Завод делает ставку на максимальную локализацию. Инженеры самостоятельно разрабатывают рамы, пластиковые детали, программное обеспечение и аккумуляторы. Использование отечественных батарей позволяет технике работать на морозе до 10 часов без подзарядки.

Ежегодно предприятие собирает от 120 до 150 машин. Вся продукция внесена в реестр Минпромторга, что подтверждает российское происхождение техники.

Новинки и беспилотники

Сейчас в цехах собирают полицейский электромобиль. Он рассчитан на четырех сотрудников и имеет отдельный отсек для задержанных. Машину сделали узкой, чтобы патрульные могли передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам, не заезжая на газоны. В ближайшее время технику отправят на испытания.

Развитие идет и в сторону автоматизации. Для ЖКХ разработали беспилотную версию уборочного электрокара. Машина оснащена вакуумным пылесосом, системой смачивания и механизмом быстрой замены аккумулятора. Сейчас модель проходит обкатку.

"Предприятие создает продукцию без аналогов в России", — отметил глава округа Михаил Шувалов, пообещав поддержку производству при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина
Хабаровский край
Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Аграрный сектор
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Военные новости
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Последние материалы
Больше не нужно ехать в область: новые возможности в Клинской больнице изменили диагностику
Ручной труд окончательно проиграл машинам: производство в Дзержинске перешагнуло прежний лимит
Эликсир вечной юности или пустышка: реальная польза коллагена для кожи и крепких костей
Вечный сон на дне мира: что скрывает "оазис смерти" китов на глубине 7000 метров
Секрет фарфоровой кожи раскрыт: восточные формулы обеспечили взрывной интерес российских дам
Больше никаких канистр на заправках: жители Приморья массово сменили привычный транспорт
Миллиарды просто испарились: решение Мишустина в корне изменило финансовый расклад в Тамбове
Крёстная, которая украла мужа: Елена Товстик опубликовала гневный манифест против Полины Дибровой
Мы десятилетиями принимали это за грязь: открытие в Китае изменило взгляд на эволюцию
Школы Тульской области меняют правила игры: внедрение контроля поведения спровоцировало споры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.