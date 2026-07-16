Больше никаких газонов: в Дмитрове собрали машину, которая перевернула патрулирование улиц

В Дмитровском городском округе работает завод по производству электромобилей, которые поставляют в разные регионы России и страны Таможенного союза. Предприятие за 11 лет создало линейку из 20 моделей техники: от экскурсионных автобусов и коммунальных машин до спецтранспорта для полиции. Глава округа Михаил Шувалов посетил производство, чтобы оценить текущие мощности и новые разработки.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Городская улица с дорожными рабочими

Сферы применения техники

Машины из Дмитрова работают в разных условиях: от городских парков до муниципальных служб. Например, миниэлектробусы перевозят туристов на ВДНХ к колесу обозрения «Солнце Москвы». Такие машины вмещают 11 человек и имеют систему климат-контроля.

Для муниципальных нужд завод выпускает уборочные электрокары, которые закупает правительство Москвы. Также производятся специализированные модели для социальных объектов и парков, оснащенные пандусами для людей на инвалидных колясках.

Характеристика электромобиля «УРБИС» Показатель Скорость до 30 км/ч (опционально до 45 км/ч) Грузоподъемность до 800 кг Запас хода (лето/зима) до 90 км / до 60 км Преодоление подъема до 30%

Особенности производства

Завод делает ставку на максимальную локализацию. Инженеры самостоятельно разрабатывают рамы, пластиковые детали, программное обеспечение и аккумуляторы. Использование отечественных батарей позволяет технике работать на морозе до 10 часов без подзарядки.

Ежегодно предприятие собирает от 120 до 150 машин. Вся продукция внесена в реестр Минпромторга, что подтверждает российское происхождение техники.

Новинки и беспилотники

Сейчас в цехах собирают полицейский электромобиль. Он рассчитан на четырех сотрудников и имеет отдельный отсек для задержанных. Машину сделали узкой, чтобы патрульные могли передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам, не заезжая на газоны. В ближайшее время технику отправят на испытания.

Развитие идет и в сторону автоматизации. Для ЖКХ разработали беспилотную версию уборочного электрокара. Машина оснащена вакуумным пылесосом, системой смачивания и механизмом быстрой замены аккумулятора. Сейчас модель проходит обкатку.

"Предприятие создает продукцию без аналогов в России", — отметил глава округа Михаил Шувалов, пообещав поддержку производству при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова