Два года без старых стен: Климовская школа №1 пройдет через тотальное переустройство систем

В Климовской средней школе №1 начали капитальный ремонт. Работы в крупнейшем образовательном учреждении района продлятся два года.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Солнечный школьный класс с раскрытой тетрадью и пеналом на партах

Строители полностью заменят инженерные сети: отопление, водоснабжение, канализацию и вентиляцию. В здании обновят силовое оборудование и внутреннее освещение. Также специалисты заменят слаботочные сети и настроят систему пожарной сигнализации.

"После ремонта планируется заменить ученическую мебель, чтобы создать более комфортные условия для детей и педагогов", — сообщил директор школы Александр Котов.

Помимо здания, обновят и прилегающую территорию. Здесь приведут в порядок зеленые насаждения и благоустроят пространство для прогулок школьников и сотрудников.

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Ремонт проходит по государственному плану в рамках программы "Развитие образования". Для учеников и учителей это означает переход в современные классы с новой мебелью и исправными коммуникациями, что напрямую влияет на качество учебного процесса.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова