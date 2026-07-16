Два года без старых стен: Климовская школа №1 пройдет через тотальное переустройство систем

В Климовской средней школе №1 начали капитальный ремонт. Работы в крупнейшем образовательном учреждении района продлятся два года.
Строители полностью заменят инженерные сети: отопление, водоснабжение, канализацию и вентиляцию. В здании обновят силовое оборудование и внутреннее освещение. Также специалисты заменят слаботочные сети и настроят систему пожарной сигнализации.
"После ремонта планируется заменить ученическую мебель, чтобы создать более комфортные условия для детей и педагогов", — сообщил директор школы Александр Котов.
Помимо здания, обновят и прилегающую территорию. Здесь приведут в порядок зеленые насаждения и благоустроят пространство для прогулок школьников и сотрудников.
|Объект обновления
|Что именно делают
|Инженерные системы
|Отопление, водопровод, канализация, вентиляция, электрика
|Безопасность
|Настройка пожарной сигнализации
|Среда обучения
|Замена ученической мебели, ремонт помещений
|Территория
|Благоустройство и обновление озеленения
Ремонт проходит по государственному плану в рамках программы "Развитие образования". Для учеников и учителей это означает переход в современные классы с новой мебелью и исправными коммуникациями, что напрямую влияет на качество учебного процесса.
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