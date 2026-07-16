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Бюджеты семей внезапно пополнились: новая мера в Алтайском крае создала ощутимый профит

Россия » Сибирь » Барнаул

Почти 18 тысяч работающих родителей в Алтайском крае получили новую семейную выплату. Суммарно Социальный фонд региона перечислил на поддержку семей более 479 млн рублей.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

Механизм выплаты позволяет официально трудоустроенным родителям вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Государство фактически снижает налоговую нагрузку, возвращая семьям до 7% от годового дохода.

"Эта выплата станет подспорьем для бюджета семей в период подготовки к новому учебному году или планирования отдыха. Мы видим большой отклик: только за первый месяц тысячи родителей региона оформили возврат налога. Цель меры — чтобы работающие мамы и папы почувствовали финансовую отдачу от своего труда внутри семьи", — отметила управляющий Отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Кого касается выплата

Право на ежегодный возврат налога имеют родители, которые соответствуют следующим критериям:

  • В семье двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении).
  • Родители — граждане РФ, постоянно проживающие в стране.
  • Среднедушевой доход семьи за прошлый год не выше полуторакратного размера прожиточного минимума в Алтайском крае.
  • Родитель уплачивал НДФЛ в 2025 году.
  • Отсутствуют долги по алиментам, а имущество семьи соответствует установленным нормам.

Сроки и порядок получения

Подать заявление на возврат налога за 2025 год можно до 1 октября 2026 года. Документы принимают через портал Госуслуг, в МФЦ или клиентских службах Соцфонда. Сбор данных проходит автоматически через систему межведомственного обмена.

Этап / Параметр Срок / Условие
Рассмотрение заявления 10 рабочих дней (в исключительных случаях до 20)
Перечисление средств В течение 5 рабочих дней после одобрения
Кто может получить Каждый из работающих родителей (мама и папа отдельно)

Данная мера не влияет на назначение других пособий. Выплату можно получать одновременно с материнским капиталом и единым пособием.

Ответы на популярные вопросы

Нужно собирать справки о доходах?

Нет, Социальный фонд запрашивает необходимые сведения самостоятельно через межведомственное взаимодействие.

Могут ли получить деньги оба родителя?

Да, выплата назначается каждому работающему родителю в семье при соблюдении условий.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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