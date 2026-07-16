Бюджеты семей внезапно пополнились: новая мера в Алтайском крае создала ощутимый профит

Почти 18 тысяч работающих родителей в Алтайском крае получили новую семейную выплату. Суммарно Социальный фонд региона перечислил на поддержку семей более 479 млн рублей.
Механизм выплаты позволяет официально трудоустроенным родителям вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Государство фактически снижает налоговую нагрузку, возвращая семьям до 7% от годового дохода.
Право на ежегодный возврат налога имеют родители, которые соответствуют следующим критериям:
Подать заявление на возврат налога за 2025 год можно до 1 октября 2026 года. Документы принимают через портал Госуслуг, в МФЦ или клиентских службах Соцфонда. Сбор данных проходит автоматически через систему межведомственного обмена.
|Этап / Параметр
|Срок / Условие
|Рассмотрение заявления
|10 рабочих дней (в исключительных случаях до 20)
|Перечисление средств
|В течение 5 рабочих дней после одобрения
|Кто может получить
|Каждый из работающих родителей (мама и папа отдельно)
Данная мера не влияет на назначение других пособий. Выплату можно получать одновременно с материнским капиталом и единым пособием.
Нет, Социальный фонд запрашивает необходимые сведения самостоятельно через межведомственное взаимодействие.
Да, выплата назначается каждому работающему родителю в семье при соблюдении условий.
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