Горячая вода вернется быстрее: в Подольске пересмотрели сроки отключения из-за смены схемы

В Подольске начали проверять теплосети и котельные перед зимним сезоном 2026-2027. Коммунальщики проводят гидравлические испытания, чтобы найти слабые места в трубах и устранить аварии до наступления холодов.
На текущий момент проверили 68 котельных и более 259 километров сетей. Это больше половины всего объема работ. Специалисты нашли 43 повреждения, что в два раза меньше, чем в прошлом году. Тридцать четыре дефект уже починили, остальные исправят до конца июля.
Сложный случай зафиксировали на магистрали от котельной по улице Гайдара: там обнаружили скрытый разрыв трубы диаметром 600 миллиметров. Для ремонта потребовалась спецтехника, которую оперативно задействовали сотрудники ТЭК-2.
|Показатель
|Значение / Статус
|Проверенные котельные
|68 объектов
|Испытанные сети
|259+ км
|Выявленные нарушения
|43 (на 51% меньше прошлого года)
|План капремонта сетей
|12 км
Для жителей центральной части города сокращают время плановых отключений горячей воды. Благодаря кольцевой схеме сетей нагрузку можно переключать между разными источниками тепла. В микрорайоне Климовск обновление инфраструктуры позволило сократить срок отсутствия воды до трех дней.
Параллельно с испытаниями идет профилактика котельных: 44 объекта уже обслужили, еще восемь в работе.
В городе обновляют 12 километров теплотрасс, более трети работ уже завершены. Чтобы не ждать жалоб от горожан, в 86 котельных и всех центральных тепловых пунктах установили датчики системы "Цифровая котельная". Диспетчеры видят параметры работы оборудования в реальном времени и могут быстро реагировать на сбои.
"Понимаю, что любые плановые отключения горячей воды вызывают неудобства. Поэтому перед коммунальными службами поставлена четкая задача — минимизировать эти сроки", — сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Администрация предупредила управляющие компании, которые отстают от графика подготовки. Руководителей таких организаций обязали устранить все замечания к следующему совещанию.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.