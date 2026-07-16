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Горячая вода вернется быстрее: в Подольске пересмотрели сроки отключения из-за смены схемы

Россия » Центр » Московская область

В Подольске начали проверять теплосети и котельные перед зимним сезоном 2026-2027. Коммунальщики проводят гидравлические испытания, чтобы найти слабые места в трубах и устранить аварии до наступления холодов.

Мастер в синей спецодежде устанавливает радиатор отопления
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Мастер в синей спецодежде устанавливает радиатор отопления

На текущий момент проверили 68 котельных и более 259 километров сетей. Это больше половины всего объема работ. Специалисты нашли 43 повреждения, что в два раза меньше, чем в прошлом году. Тридцать четыре дефект уже починили, остальные исправят до конца июля.

Сложный случай зафиксировали на магистрали от котельной по улице Гайдара: там обнаружили скрытый разрыв трубы диаметром 600 миллиметров. Для ремонта потребовалась спецтехника, которую оперативно задействовали сотрудники ТЭК-2.

Показатель Значение / Статус
Проверенные котельные 68 объектов
Испытанные сети 259+ км
Выявленные нарушения 43 (на 51% меньше прошлого года)
План капремонта сетей 12 км

Сроки отключения воды

Для жителей центральной части города сокращают время плановых отключений горячей воды. Благодаря кольцевой схеме сетей нагрузку можно переключать между разными источниками тепла. В микрорайоне Климовск обновление инфраструктуры позволило сократить срок отсутствия воды до трех дней.

Параллельно с испытаниями идет профилактика котельных: 44 объекта уже обслужили, еще восемь в работе.

Цифровой контроль и капремонт

В городе обновляют 12 километров теплотрасс, более трети работ уже завершены. Чтобы не ждать жалоб от горожан, в 86 котельных и всех центральных тепловых пунктах установили датчики системы "Цифровая котельная". Диспетчеры видят параметры работы оборудования в реальном времени и могут быстро реагировать на сбои.

"Понимаю, что любые плановые отключения горячей воды вызывают неудобства. Поэтому перед коммунальными службами поставлена четкая задача — минимизировать эти сроки", — сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Администрация предупредила управляющие компании, которые отстают от графика подготовки. Руководителей таких организаций обязали устранить все замечания к следующему совещанию.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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