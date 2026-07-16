Земля просто сгорит за часы: в Амурской области применили метод, который спасет молодые леса

В Амурской области на 5 тысячах гектаров скашивают траву, чтобы защитить молодые лесные посадки от огня. Меру приняли для снижения риска пожаров в периоды засухи.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Хлебникова is licensed under Все права защищены Солнечный лес

Рабочие не увозят скошенную траву, а оставляют её на земле. Такой слой подстилки удерживает влагу в почве и не дает ей пересыхать под солнцем.

Процессом занимаются лесные службы совместно с сельхозорганизациями. Власти региона относят эти работы к общей системе охраны лесов и управления природными ресурсами области.

Показатель Значение Площадь работ 5 000 га Цель Профилактика лесных пожаров Метод Создание влагоудерживающей подстилки из травы

"Подобные меры позволяют защищать лесные массивы от пожаров и сохранять экосистему", — отметили власти региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов