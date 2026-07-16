Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Город задышал иначе: Владикавказ зафиксировал резкое изменение состояния ключевых соцобъектов
Леса Подмосковья стали опаснее: тысячи людей столкнулись с угрозой, которая потребовала мер защиты
Машины станут намного бодрее: АвтоВАЗ изменил подход к силовым агрегатам Lada Azimut и Vesta
Степи превратились в пороховую бочку: аномальный зной в Казахстане спровоцировал критический уровень рисков
Дети больше не будут тесниться: Балашиха изменила подход к обучению в микрорайоне Гагарина
Жилье станет доступнее для женщин: новый финансовый механизм в Казахстане перекроит рынок
Никаких иллюзий о карьере: Адыгея открыла доступ в цеха, что определит выбор пути для тысяч детей
Любимое летнее лакомство подвело миллионы: метаболические сбои стали закономерным итогом увлечения
Бензина на всех не хватит: Ростове-на-Дону введут жесткие фильтры для доступа к топливу

Земля просто сгорит за часы: в Амурской области применили метод, который спасет молодые леса

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Амурской области на 5 тысячах гектаров скашивают траву, чтобы защитить молодые лесные посадки от огня. Меру приняли для снижения риска пожаров в периоды засухи.

Солнечный лес
Фото: Pravda.Ru by Ирина Хлебникова is licensed under Все права защищены
Солнечный лес

Рабочие не увозят скошенную траву, а оставляют её на земле. Такой слой подстилки удерживает влагу в почве и не дает ей пересыхать под солнцем.

Процессом занимаются лесные службы совместно с сельхозорганизациями. Власти региона относят эти работы к общей системе охраны лесов и управления природными ресурсами области.

Показатель Значение
Площадь работ 5 000 га
Цель Профилактика лесных пожаров
Метод Создание влагоудерживающей подстилки из травы

"Подобные меры позволяют защищать лесные массивы от пожаров и сохранять экосистему", — отметили власти региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Авто
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Пустоцветы атаковали грядку с кабачками? Всего четыре шага вернут кустам завязи и плоды
Садоводство, цветоводство
Пустоцветы атаковали грядку с кабачками? Всего четыре шага вернут кустам завязи и плоды
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Военные новости
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Последние материалы
Эта черта отталкивает людей, но открывает двери к успеху: что дает преимущество в борьбе за влияние
От обоев до сервировки стола: парадоксальный набор заданий разделил участниц по силам
Миллионы совершают роковую ошибку: прием популярных таблеток спровоцировал поражение органов зрения
Дороги Подмосковья изменились: новые устройства в 35 округах заставили водителей быть бдительнее
Больше никаких огромных разрезов: в Раменском перешли на методы, сократившие срок реабилитации
Пассажиры трамваев больше не будут ждать: в Ярославле начали возводить объекты защиты сети
Животные в Херсонской области в безопасности: массовая иммунизация пресекла развитие эпидемий
Смартфон может вспыхнуть за 15 секунд: российские физики создали защиту от взрыва
Разводы на стёклах просто бесят: профессиональный алгоритм кристальной мойки окон
Масштабы просто поражают: Видное получит гиганта среди школ, который изменит быт тысяч семей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.