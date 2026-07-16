Земля просто сгорит за часы: в Амурской области применили метод, который спасет молодые леса

В Амурской области на 5 тысячах гектаров скашивают траву, чтобы защитить молодые лесные посадки от огня. Меру приняли для снижения риска пожаров в периоды засухи.
Рабочие не увозят скошенную траву, а оставляют её на земле. Такой слой подстилки удерживает влагу в почве и не дает ей пересыхать под солнцем.
Процессом занимаются лесные службы совместно с сельхозорганизациями. Власти региона относят эти работы к общей системе охраны лесов и управления природными ресурсами области.
|Показатель
|Значение
|Площадь работ
|5 000 га
|Цель
|Профилактика лесных пожаров
|Метод
|Создание влагоудерживающей подстилки из травы
"Подобные меры позволяют защищать лесные массивы от пожаров и сохранять экосистему", — отметили власти региона.
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