Прощайте, вечные аварии с водой: на улице Кольцова в Кирове начали работы, которые спасут тепло

В Кирове на улице Кольцова начали строить блочный центральный тепловой пункт (ЦТП). Объект обеспечит горячим водоснабжением и теплом жилые дома и социальные объекты этого района.
Вместе с возведением здания специалисты "Т Плюс" заменят части тепловых сетей и установят новое оборудование. Эти меры должны стабилизировать подачу тепла и исключить перебои в обслуживании потребителей.
Строительство ЦТП стало частью программы по обновлению городской инфраструктуры. По проекту объект запустят в работу в ближайшие месяцы.
|Параметр
|Детали
|Местоположение
|г. Киров, ул. Кольцова
|Застройщик
|Кировский филиал "Т Плюс"
|Срок запуска
|Ближайшие месяцы
"Строительство нового ЦТП является частью комплексной программы по развитию инфраструктуры города и улучшению условий жизни населения", — сообщили представители "Т Плюс".
Новый тепловой пункт позволит снизить потери тепла при транспортировке и упростит управление системой отопления в микрорайоне.
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