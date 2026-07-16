Прощайте, вечные аварии с водой: на улице Кольцова в Кирове начали работы, которые спасут тепло

В Кирове на улице Кольцова начали строить блочный центральный тепловой пункт (ЦТП). Объект обеспечит горячим водоснабжением и теплом жилые дома и социальные объекты этого района.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Прокладка труб на улице

Вместе с возведением здания специалисты "Т Плюс" заменят части тепловых сетей и установят новое оборудование. Эти меры должны стабилизировать подачу тепла и исключить перебои в обслуживании потребителей.

Строительство ЦТП стало частью программы по обновлению городской инфраструктуры. По проекту объект запустят в работу в ближайшие месяцы.

Параметр Детали Местоположение г. Киров, ул. Кольцова Застройщик Кировский филиал "Т Плюс" Срок запуска Ближайшие месяцы

"Строительство нового ЦТП является частью комплексной программы по развитию инфраструктуры города и улучшению условий жизни населения", — сообщили представители "Т Плюс".

Новый тепловой пункт позволит снизить потери тепла при транспортировке и упростит управление системой отопления в микрорайоне.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова