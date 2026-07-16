Обмануть график работ теперь невозможно: цифровой контроль в Подмосковье изменит рынок недвижимости

В Московской области начали внедрять искусственный интеллект (ИИ) для контроля за строительством жилья и оптимизации работы госсектора. В регионе уже используют системы, которые автоматически отслеживают риск срыва сроков сдачи домов через анализ видео с камер.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ стройка

Системами видеоаналитики оснащены 63% всех строящихся в Подмосковье домов. Теперь власти региона предлагают закрепить обязательную установку таких камер в законодательстве и установить единые технические требования к оборудованию.

Эти меры напрямую влияют на тех, кто ждет ключи от новой квартиры: автоматический контроль за стройкой позволяет быстрее выявлять простои и заставлять застройщиков соблюдать график работ.

Направление внедрения ИИ Ожидаемый результат Стройплощадки (контроль камер) Соблюдение сроков сдачи жилья Госуправление и финансы Экономия ресурсов и сокращение затрат Медицина Точный анализ медицинских снимков

Параллельно с этим правительство РФ определило 19 отраслей, где ИИ должен дать измеримый результат — от сельского хозяйства до туризма. В итоге отобрали 14 базовых решений, которые можно масштабировать на все регионы страны. В этот список вошли голосовые помощники, автоматизация работы с документами и диагностика в здравоохранении.

"Главный критерий эффективности использования ИИ — не количество технологий, а реальный результат: экономия ресурсов, снижение затрат и повышение эффективности", — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По мнению главы региона, технологии должны не просто собирать массивы данных, а ускорять принятие управленческих решений, что в конечном счете сократит время ожидания госуслуг и улучшит качество городской среды для жителей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов