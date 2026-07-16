Обмануть график работ теперь невозможно: цифровой контроль в Подмосковье изменит рынок недвижимости

В Московской области начали внедрять искусственный интеллект (ИИ) для контроля за строительством жилья и оптимизации работы госсектора. В регионе уже используют системы, которые автоматически отслеживают риск срыва сроков сдачи домов через анализ видео с камер.
Системами видеоаналитики оснащены 63% всех строящихся в Подмосковье домов. Теперь власти региона предлагают закрепить обязательную установку таких камер в законодательстве и установить единые технические требования к оборудованию.
Эти меры напрямую влияют на тех, кто ждет ключи от новой квартиры: автоматический контроль за стройкой позволяет быстрее выявлять простои и заставлять застройщиков соблюдать график работ.
|Направление внедрения ИИ
|Ожидаемый результат
|Стройплощадки (контроль камер)
|Соблюдение сроков сдачи жилья
|Госуправление и финансы
|Экономия ресурсов и сокращение затрат
|Медицина
|Точный анализ медицинских снимков
Параллельно с этим правительство РФ определило 19 отраслей, где ИИ должен дать измеримый результат — от сельского хозяйства до туризма. В итоге отобрали 14 базовых решений, которые можно масштабировать на все регионы страны. В этот список вошли голосовые помощники, автоматизация работы с документами и диагностика в здравоохранении.
"Главный критерий эффективности использования ИИ — не количество технологий, а реальный результат: экономия ресурсов, снижение затрат и повышение эффективности", — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По мнению главы региона, технологии должны не просто собирать массивы данных, а ускорять принятие управленческих решений, что в конечном счете сократит время ожидания госуслуг и улучшит качество городской среды для жителей.
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