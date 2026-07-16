Карьера больше не роскошь: жительницы Ростовской области обретут новые навыки бесплатно

В Ростовской области развивают систему поддержки женщин при поиске работы и смене профессии. Жительницы региона могут бесплатно пройти переобучение, получить помощь в составлении резюме и психологическую адаптацию к рынку труда.
С начала 2026 года поддержку получили 10,7 тысячи дончанок. Из них 1 729 женщин уже учатся по востребованным специальностям. Программы охватывают как традиционные ремесла, так и современные цифровые профессии.
|Доступные направления обучения
|Специальности
|Медицина и уход
|Младшая медсестра по уходу за больными, помощник по уходу
|Производство и сервис
|Швея, пекарь
|IT и управление
|Специалист по информационной безопасности, специалист по нейросетям в управлении персоналом
"Наша задача — помочь каждой женщине раскрыть свой потенциал и найти работу, которая будет соответствовать её навыкам, жизненным обстоятельствам и стремлениям. Для этого мы используем не только стандартные инструменты содействия занятости, но и адресные программы поддержки", — сообщил начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.
Особый контроль за трудоустройством установили для людей в сложной жизненной ситуации. В приоритете — жены участников СВО, многодетные матери, женщины с детьми-инвалидами, одинокие матери, а также жительницы региона старше 50 лет и предпенсионеры.
Дополнительно при центрах занятости открыли женские клубы. Там проводят мастер-классы и тренинги по позиционированию на рынке труда. Формат позволяет новым соискательницам обмениваться опытом с теми, кто уже успешно нашел работу и вышел на новый карьерный уровень.
Полный перечень мер поддержки и доступные вакансии можно уточнить в местных центрах занятости населения.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.