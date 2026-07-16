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Российские инженеры бросили вызов импорту: результат в Орехово-Зуево обеспечил независимость

Россия » Центр » Московская область

В Орехово-Зуеве на заводе "ДАВЫДОВО компания по производству шин" запустили первый в России автоматический станок для шиповки шин, созданный полностью на базе отечественных разработок. Оборудование позволяет обрабатывать около 850 шин в день. Качество готового продукта соответствует уровню зарубежных аналогов.

Шины
Фото: flickr. com by Ambiguous, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шины

Инженеры разрабатывали и тестировали станок в течение двух лет. В создании участвовали специалисты из разных городов: детали механизмов изготовили в Мытищанском районе, раму обработали в Ижевске, а программное обеспечение написали IT-специалисты из Белгорода.

"Многое из того, что мы производим здесь на заводе, я бы отнес к категории импортозамещения. Сейчас, помимо шипования, активно развиваем технологии по восстановлению грузовых шин, производим продукцию, которая позволяет заместить зарубежные аналоги", — Николай Мазаев, коммерческий директор предприятия.

Переработка шин и детские площадки

На заводе готовятся к запуску новой линии по переработке старых покрышек в резиновую крошку. Этот материал используют для обустройства кровель и покрытия детских игровых площадок в городах и поселках. Оборудование уже установлено, запуск планируют до конца текущего года.

"Производство резиновой крошки для детских площадок и кровель запустят уже в этом году. Проектная мощность новой линии — 18 000 тонн в год. На этот проект Фонд развития промышленности Московской области предоставил субсидию в 150 млн рублей", — рассказал депутат Госдумы Геннадий Панин.

Промышленные показатели Подмосковья

Запуск станка и линии переработки стал частью реализации Народной программы "Единой России" в Московской области. Всего за пять лет в регионе реализовали 230 проектов по импортозамещению. Власти сопровождают около 1,8 тысячи инвестиционных проектов, которые в перспективе создадут более 420 тысяч рабочих мест.

Показатель за 5 лет Результат
Рост инвестиций в 2 раза
Рост промпроизводства в 1,7 раза
Новые рабочие места 400 тыс.
Импортозамещающие проекты 230
Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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