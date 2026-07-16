Район Московского вокзала ждет большая перестройка: сроки реализации заставили всех замереть

В Петербурге определили сроки строительства тоннеля под путями Московского вокзала. Работы начнутся не раньше 2039 года и продлятся до 2048 года. Данные появились в проекте планировки Товарного переулка, который опубликовал комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).
Тоннель свяжет Товарный переулок с улицей Черняховского. Этот объект станет частью транспортного узла для будущего терминала высокоскоростной магистрали (ВСМ). До этого город вместе с застройщиком ООО "СЗ Эр-Би-Ай-Московский" создаст боковой проезд в Товарном переулке на участке от Кременчугской до Военной улицы. Дорогу сделают шириной в две-три полосы по 3,5 метра, а тротуары оставят не уже 3 метров.
Проект разделен на два основных этапа. Сначала организуют движение по боковому проезду, который сейчас частично занят стихийной парковкой. Только затем, через десятилетие, приступят к проходке тоннеля. Столь длительный срок отсрочки объясняют долгосрочной перспективой развития транспортного каркаса района.
|Объект
|Срок реализации / Характеристика
|Боковой проезд Товарного переулка
|Первый этап (текущий период)
|Тоннель под путями Московского вокзала
|2039-2048 годы
|Ширина проезжей части
|2-3 полосы по 3,5 м
Развитие территории вокруг вокзала затронет и жилой фонд. В границах проекта планируют новые кварталы на территории между Миргородской, улицей Профессора Ивашенцева и Тележной. Ожидается появление комплекса высотой 7-9 этажей с жилой площадью около 42 тысяч квадратных метров. Внутри предусмотрены детский сад, коммерческие площади и паркинг.
Архитектурный облик ограничат жесткими рамками: высота фасадов до карниза составит 20-28 метров, а с учетом шпилей и башенок — до 44 метров. Хотя в зоне застройки нет объектов культурного наследия, проект примыкает к Александровской барачной больнице имени Боткина и находится вблизи Феодоровского собора.
Дорожную сеть дополнят продлением Чернорецкого переулка до улицы Миргородской. На пересечении Кременчугской улицы с Товарным переулком оборудуют остановку общественного транспорта.
Велосипедистов в отдельном коридоре не ждут. Разработчики проекта ООО "АРРТ" пояснили, что выделить обособленные дорожки невозможно. Велосипеды будут двигаться по тротуарам вместе с пешеходами или по проезжей части согласно ПДД.
Развитие этой зоны напрямую связано с проектом ВСМ. Для освобождения путей пригородные электрички с Московского вокзала уже перевели на станцию Рыбацкое, а проходческий комплекс начал движение в сторону будущего терминала от станции метро "Каретная" к Лиговскому проспекту.
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