Дороги Подмосковья изменились: новые устройства в 35 округах заставили водителей быть бдительнее

На дорогах 35 округов Московской области установили более 300 сигнальных устройств — так называемых "шериф-балок". Оборудование появилось как в городах, так и на сельских трассах. Проект реализуют в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", чтобы снизить число аварий.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Городская улица с дорожными работами

Больше всего устройств смонтировали в Раменском, Истре и Орехово-Зуевском округах. Для водителей в этих районах и близлежащих селах это означает более четкую разметку опасных участков и предупреждение о возможных рисках на дороге.

Район / Округ Место установки устройств Руза Волоколамское шоссе Пушкинский округ Красноармейское шоссе (у села Царево) Ступинский район Старокаширское шоссе (у деревни Алеево) Раменский округ Дорога у деревни Агашкино, Вторая Новошоссейная улица (мкр Горка) Можайский округ Участок между селом Тропарево и деревней Аксентьево Чеховский район Подъезды к селу Талеж и деревне Попово Коломна Дорога у села Макшеево

"Работы по установке шериф-балок провели на дорогах в 35 округах как в населенных пунктах, так и за их пределами. Наибольший объем работ провели в Раменском, Истре и Орехово-Зуевском округах", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Текущий план по оснащению дорог устройствами выполнили полностью. В Минтрансе Подмосковья пояснили, что список участков могут расширить, если статистика аварийности покажет необходимость установки дополнительных сигналов.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова