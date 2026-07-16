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Дороги Подмосковья изменились: новые устройства в 35 округах заставили водителей быть бдительнее

Россия » Центр » Московская область

На дорогах 35 округов Московской области установили более 300 сигнальных устройств — так называемых "шериф-балок". Оборудование появилось как в городах, так и на сельских трассах. Проект реализуют в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", чтобы снизить число аварий.

Городская улица с дорожными работами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Городская улица с дорожными работами

Больше всего устройств смонтировали в Раменском, Истре и Орехово-Зуевском округах. Для водителей в этих районах и близлежащих селах это означает более четкую разметку опасных участков и предупреждение о возможных рисках на дороге.

Район / Округ Место установки устройств
Руза Волоколамское шоссе
Пушкинский округ Красноармейское шоссе (у села Царево)
Ступинский район Старокаширское шоссе (у деревни Алеево)
Раменский округ Дорога у деревни Агашкино, Вторая Новошоссейная улица (мкр Горка)
Можайский округ Участок между селом Тропарево и деревней Аксентьево
Чеховский район Подъезды к селу Талеж и деревне Попово
Коломна Дорога у села Макшеево

"Работы по установке шериф-балок провели на дорогах в 35 округах как в населенных пунктах, так и за их пределами. Наибольший объем работ провели в Раменском, Истре и Орехово-Зуевском округах", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Текущий план по оснащению дорог устройствами выполнили полностью. В Минтрансе Подмосковья пояснили, что список участков могут расширить, если статистика аварийности покажет необходимость установки дополнительных сигналов.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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