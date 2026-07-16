Дороги Подмосковья изменились: новые устройства в 35 округах заставили водителей быть бдительнее

На дорогах 35 округов Московской области установили более 300 сигнальных устройств — так называемых "шериф-балок". Оборудование появилось как в городах, так и на сельских трассах. Проект реализуют в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", чтобы снизить число аварий.
Больше всего устройств смонтировали в Раменском, Истре и Орехово-Зуевском округах. Для водителей в этих районах и близлежащих селах это означает более четкую разметку опасных участков и предупреждение о возможных рисках на дороге.
|Район / Округ
|Место установки устройств
|Руза
|Волоколамское шоссе
|Пушкинский округ
|Красноармейское шоссе (у села Царево)
|Ступинский район
|Старокаширское шоссе (у деревни Алеево)
|Раменский округ
|Дорога у деревни Агашкино, Вторая Новошоссейная улица (мкр Горка)
|Можайский округ
|Участок между селом Тропарево и деревней Аксентьево
|Чеховский район
|Подъезды к селу Талеж и деревне Попово
|Коломна
|Дорога у села Макшеево
"Работы по установке шериф-балок провели на дорогах в 35 округах как в населенных пунктах, так и за их пределами. Наибольший объем работ провели в Раменском, Истре и Орехово-Зуевском округах", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Текущий план по оснащению дорог устройствами выполнили полностью. В Минтрансе Подмосковья пояснили, что список участков могут расширить, если статистика аварийности покажет необходимость установки дополнительных сигналов.
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