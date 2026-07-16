Больше никаких огромных разрезов: в Раменском перешли на методы, сократившие срок реабилитации

В Раменской больнице начали применять новую партию эндоскопического оборудования. Медучреждение получило 24 единицы техники, которую уже используют для диагностики и малоинвазивных операций.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Медицинская работница в больнице

В список поступивших устройств вошли гастроскопы, колоноскопы, лапароскопические стойки и эндовидеохирургические комплексы. Новые системы позволяют врачам находить заболевания на ранних стадиях и точнее проводить хирургические вмешательства.

"Современные аппараты позволяют на большом мониторе при большом увеличении детально осмотреть желудок и кишечник, что, в первую очередь, важно для диагностики онкологических заболеваний. Также с помощью этого оборудования наши доктора оказывают экстренную помощь пациентам, поступающим с желудочно-кишечными кровотечениями", — отметил заведующий эндоскопическим отделением Сергей Яшков.

Технически комплексы представляют собой мобильные станции с видеопроцессорами высокого разрешения. Благодаря таким технологиям хирурги делают операции через небольшие проколы. Для пациента это означает меньшую травматичность, низкий риск осложнений и сокращение срока восстановления.

Закупку техники организовали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект финансируется через национальный проект "Продолжительная и активная жизнь".

Параметр Данные Количество новой техники 24 единицы Типы оборудования Гастроскопы, колоноскопы, лапароскопические стойки, эндовидеохирургические комплексы Цель закупки Ранняя диагностика рака, экстренная помощь при кровотечениях, малоинвазивная хирургия

Ответы на популярные вопросы

Чем новые аппараты отличаются от старых?

Главное отличие — разрешение видеопроцессоров и размер мониторов. Врач видит детализированное изображение органов с большим увеличением, что критически важно для обнаружения мелких новообразований.

Что такое малоинвазивные операции?

Это вмешательства, которые проводятся через минимальные проколы в тканях вместо широких разрезов. Это снижает болевой синдром и позволяет пациенту быстрее вернуться к привычной жизни.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова