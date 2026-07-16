Больше никаких огромных разрезов: в Раменском перешли на методы, сократившие срок реабилитации

В Раменской больнице начали применять новую партию эндоскопического оборудования. Медучреждение получило 24 единицы техники, которую уже используют для диагностики и малоинвазивных операций.
В список поступивших устройств вошли гастроскопы, колоноскопы, лапароскопические стойки и эндовидеохирургические комплексы. Новые системы позволяют врачам находить заболевания на ранних стадиях и точнее проводить хирургические вмешательства.
"Современные аппараты позволяют на большом мониторе при большом увеличении детально осмотреть желудок и кишечник, что, в первую очередь, важно для диагностики онкологических заболеваний. Также с помощью этого оборудования наши доктора оказывают экстренную помощь пациентам, поступающим с желудочно-кишечными кровотечениями", — отметил заведующий эндоскопическим отделением Сергей Яшков.
Технически комплексы представляют собой мобильные станции с видеопроцессорами высокого разрешения. Благодаря таким технологиям хирурги делают операции через небольшие проколы. Для пациента это означает меньшую травматичность, низкий риск осложнений и сокращение срока восстановления.
Закупку техники организовали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект финансируется через национальный проект "Продолжительная и активная жизнь".
|Параметр
|Данные
|Количество новой техники
|24 единицы
|Типы оборудования
|Гастроскопы, колоноскопы, лапароскопические стойки, эндовидеохирургические комплексы
|Цель закупки
|Ранняя диагностика рака, экстренная помощь при кровотечениях, малоинвазивная хирургия
Главное отличие — разрешение видеопроцессоров и размер мониторов. Врач видит детализированное изображение органов с большим увеличением, что критически важно для обнаружения мелких новообразований.
Это вмешательства, которые проводятся через минимальные проколы в тканях вместо широких разрезов. Это снижает болевой синдром и позволяет пациенту быстрее вернуться к привычной жизни.
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