В Херсонской области не зафиксировали вспышек инфекционных заболеваний среди животных. Ситуация остается стабильной, сообщил начальник регионального управления ветеринарии Олег Калнаус.
Ветеринары продолжают плановую вакцинацию поголовья. По данным ведомства, за прошлый год прививки от бешенства получили 72 тысячи особей, а против птичьего гриппа вакцинировали более 200 тысяч животных. В текущем году планируют сохранить аналогичные объемы иммунизации.
|Вид вакцинации
|Количество привитых животных (за год)
|От бешенства
|72 000
|От птичьего гриппа
|более 200 000
Специалисты также провели профилактические работы для защиты животных от сибирской язвы, лейкоза, бруцеллеза и туберкулеза. Чтобы предотвратить занос опасных вирусов в область, ветеринары регулярно делают мониторинговые исследования на ящур, африканскую чуму свиней и инфекционную анемию.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.