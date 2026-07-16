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Масштабы просто поражают: Видное получит гиганта среди школ, который изменит быт тысяч семей

Россия » Центр » Московская область

В городе Видное к 1 сентября готовится новая школа в жилом комплексе "Первый квартал". Это крупнейшее учебное заведение в Ленинском городском округе: здание площадью 27 тысяч квадратных метров примут 1675 учеников.

Теплый солнечный свет в пустом школьном классе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Теплый солнечный свет в пустом школьном классе

Сейчас строители завершают отделку помещений. Проектом и возведением школы занималась компания "Брусника".

Параметр Показатель
Вместимость 1675 учеников
Общая площадь 27 000 кв. м
Количество классов 67
Вместимость столовой 800 мест

Инфраструктура и оснащение

Внутри здания обустроили библиотеку с медиалабораторией и зонами для проектной работы. Для младших школьников построили отдельное крыло с выходом во двор, где обустроили игровые площадки, огород и домики для птиц.

Центральную часть школы занимает атриум с амфитеатром. Это пространство станет площадкой для линеек и праздников, а в перерывах между уроками ученики смогут там отдыхать и общаться.

Спортивный блок включает два зала, один из которых оснастили профессиональным скалодромом. На улице создали спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками, воркаут-зоной и теннисными столами.

Для жителей соседних микрорайонов уличная спортивная площадка будет открыта во внеурочное время.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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