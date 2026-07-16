Масштабы просто поражают: Видное получит гиганта среди школ, который изменит быт тысяч семей

В городе Видное к 1 сентября готовится новая школа в жилом комплексе "Первый квартал". Это крупнейшее учебное заведение в Ленинском городском округе: здание площадью 27 тысяч квадратных метров примут 1675 учеников.
Сейчас строители завершают отделку помещений. Проектом и возведением школы занималась компания "Брусника".
|Параметр
|Показатель
|Вместимость
|1675 учеников
|Общая площадь
|27 000 кв. м
|Количество классов
|67
|Вместимость столовой
|800 мест
Внутри здания обустроили библиотеку с медиалабораторией и зонами для проектной работы. Для младших школьников построили отдельное крыло с выходом во двор, где обустроили игровые площадки, огород и домики для птиц.
Центральную часть школы занимает атриум с амфитеатром. Это пространство станет площадкой для линеек и праздников, а в перерывах между уроками ученики смогут там отдыхать и общаться.
Спортивный блок включает два зала, один из которых оснастили профессиональным скалодромом. На улице создали спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками, воркаут-зоной и теннисными столами.
Для жителей соседних микрорайонов уличная спортивная площадка будет открыта во внеурочное время.
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