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Пассажиры трамваев больше не будут ждать: в Ярославле начали возводить объекты защиты сети

Россия » Центр » Ярославль

В Ярославле начали строить первую тяговую подстанцию для трамвайной сети. Объект возводят на разворотном кольце у Ярославского моторного завода. Эта работа стала частью обновления городской транспортной инфраструктуры.

Железнодорожный вокзал «Ярославль-Главный»
Фото: commons.wikimedia.org by Чуринъ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Железнодорожный вокзал «Ярославль-Главный»

"В Ярославле началось строительство первой тяговой подстанции для трамвайной сети. Всего по программе модернизации транспортной системы построим шесть таких объектов: два в Ленинском районе, еще четыре — в Дзержинском", — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Модернизация проходит по концессионному соглашению между Правительством области и ООО "Мовиста регионы Ярославль". Подстанции нужны для стабильной подачи электричества в контактную сеть и защиты оборудования от перегрузок. Это позволит избежать сбоев в движении трамваев по маршрутам.

Кроме подстанций, строители обновляют путепроводы. У Ярославского моторного завода демонтируют перекрытие первого пролета, а в районе улицы Выставочной реконструируют путепровод №2. Также почти готов единый диспетчерский центр на улице Елены Колесовой.

Показатель Значение
Обновлено трамвайных путей 28,1 км (64%)
Демонтировано старых путей 40,8 км
Закуплено новых трамваев 47 единиц
Новых остановок в Дзержинском районе 36 комплексов

Для обновленной сети закупили 47 низкопольных трамваев. Двенадцать из них работают с декабря 2025 года на временных маршрутах №5р и 6р, следующих до ТРЦ "Рио".

"Тяговые подстанции — основа надежной работы трамвайной сети. Они обеспечивают подачу электроэнергии в контактную сеть и защищают оборудование от перегрузок, гарантировав бесперебойное электроснабжение на всем протяжении маршрута", — пояснил заместитель председателя Правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

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Для пассажиров замена старых путей и установка новых подстанций означают более плавный ход трамваев и сокращение числа технических поломок в пути. Низкопольный транспорт упрощает посадку пенсионерам, людям с ограниченными возможностями и родителям с колясками.

Завершение строительства диспетчерского центра позволит точнее контролировать движение транспорта и сократить интервалы ожидания на остановках.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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