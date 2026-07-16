Пассажиры трамваев больше не будут ждать: в Ярославле начали возводить объекты защиты сети

В Ярославле начали строить первую тяговую подстанцию для трамвайной сети. Объект возводят на разворотном кольце у Ярославского моторного завода. Эта работа стала частью обновления городской транспортной инфраструктуры.
"В Ярославле началось строительство первой тяговой подстанции для трамвайной сети. Всего по программе модернизации транспортной системы построим шесть таких объектов: два в Ленинском районе, еще четыре — в Дзержинском", — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Модернизация проходит по концессионному соглашению между Правительством области и ООО "Мовиста регионы Ярославль". Подстанции нужны для стабильной подачи электричества в контактную сеть и защиты оборудования от перегрузок. Это позволит избежать сбоев в движении трамваев по маршрутам.
Кроме подстанций, строители обновляют путепроводы. У Ярославского моторного завода демонтируют перекрытие первого пролета, а в районе улицы Выставочной реконструируют путепровод №2. Также почти готов единый диспетчерский центр на улице Елены Колесовой.
|Показатель
|Значение
|Обновлено трамвайных путей
|28,1 км (64%)
|Демонтировано старых путей
|40,8 км
|Закуплено новых трамваев
|47 единиц
|Новых остановок в Дзержинском районе
|36 комплексов
Для обновленной сети закупили 47 низкопольных трамваев. Двенадцать из них работают с декабря 2025 года на временных маршрутах №5р и 6р, следующих до ТРЦ "Рио".
"Тяговые подстанции — основа надежной работы трамвайной сети. Они обеспечивают подачу электроэнергии в контактную сеть и защищают оборудование от перегрузок, гарантировав бесперебойное электроснабжение на всем протяжении маршрута", — пояснил заместитель председателя Правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.
Для пассажиров замена старых путей и установка новых подстанций означают более плавный ход трамваев и сокращение числа технических поломок в пути. Низкопольный транспорт упрощает посадку пенсионерам, людям с ограниченными возможностями и родителям с колясками.
Завершение строительства диспетчерского центра позволит точнее контролировать движение транспорта и сократить интервалы ожидания на остановках.
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