Учеба больше не станет преградой: в Югре введут особый режим медицинского сопровождения студенток

С 1 сентября в Югре студенток очного отделения обеспечат бесплатным комплексным сопровождением при беременности. Проект получил название "Сервисные роды", сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.
Программа предполагает персональный надзор акушеров-гинекологов и психологов. Специалисты будут вести девушек от момента постановки на учет до завершения послеродового периода. Чтобы медицина не мешала образованию, график приемов подстроят под расписание занятий, а обследования перенесут на внеучебное время и выходные.
Параллельно с этим в регионе прорабатывают вопрос поддержки многодетных семей. Руслан Кухарук поручил департаменту социального развития рассмотреть увеличение Югорского семейного капитала при рождении третьего и последующих детей. По инициативе жителей выплаты планируют начислять по прогрессивной шкале.
|Направление
|Суть изменений
|"Сервисные роды"
|Бесплатное наблюдение врачей и психологов для студенток, гибкий график приемов
|Семейный капитал
|Разработка прогрессивной системы выплат при рождении третьего и более детей
|Нацпроекты
|Выполнение по итогам первого полугодия — 99,75%
"Размер выплаты предлагается наращивать по прогрессивной системе — эту идею подсказали сами югорчане", — пояснил губернатор Руслан Кухарук.
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