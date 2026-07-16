Учеба больше не станет преградой: в Югре введут особый режим медицинского сопровождения студенток

С 1 сентября в Югре студенток очного отделения обеспечат бесплатным комплексным сопровождением при беременности. Проект получил название "Сервисные роды", сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

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Программа предполагает персональный надзор акушеров-гинекологов и психологов. Специалисты будут вести девушек от момента постановки на учет до завершения послеродового периода. Чтобы медицина не мешала образованию, график приемов подстроят под расписание занятий, а обследования перенесут на внеучебное время и выходные.

Параллельно с этим в регионе прорабатывают вопрос поддержки многодетных семей. Руслан Кухарук поручил департаменту социального развития рассмотреть увеличение Югорского семейного капитала при рождении третьего и последующих детей. По инициативе жителей выплаты планируют начислять по прогрессивной шкале.

Направление Суть изменений "Сервисные роды" Бесплатное наблюдение врачей и психологов для студенток, гибкий график приемов Семейный капитал Разработка прогрессивной системы выплат при рождении третьего и более детей Нацпроекты Выполнение по итогам первого полугодия — 99,75%

"Размер выплаты предлагается наращивать по прогрессивной системе — эту идею подсказали сами югорчане", — пояснил губернатор Руслан Кухарук.