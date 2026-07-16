Дороги в Ярославле изменятся: новые машины из Беларуси заставят забыть о старых маршрутах

В Ярославле и Рыбинске обновят парк троллейбусов. Первые три машины белорусского завода БКМ серии "Ольгерд" уже прибыли в город и встали на баланс АО "Яргорэлектротранс". На маршруты транспорт выйдет в сентябре.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Троллейбус

Новые троллейбусы получили автономный ход. Это позволит водителям объезжать участки дорог, где нет контактной сети, или временно менять маршруты без остановки движения.

"Уже поступили три низкопольные машины белорусского производства, еще четыре в пути. До конца года в планах полностью обновить подвижной состав троллейбусов в Ярославле и Рыбинске. Всего с 2023 года в регион поступило около 1200 машин: автобусы, электробусы, трамваи и троллейбусы. По концессии модернизируем трамвайную инфраструктуру, приобрели 47 новых вагонов, 12 уже работают в Дзержинском районе Ярославля. К концу этого года обновление подвижного состава общественного транспорта в Ярославской области достигнет ста процентов", — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Помимо белорусской техники, в парк города привезут троллейбусы марок КамАЗ и "Синара". Машины оснастили кондиционерами, системами видеонаблюдения и бесконтактной оплатой. Для пассажиров установили медиапанели и системы речевого информирования. Конструкция транспорта адаптирована для людей с ограниченными возможностями.

Показатель Данные Всего новых машин в регионе (с 2023 г.) около 1200 единиц Закуплено новых трамваев 47 вагонов Цель по обновлению состава к концу 2024 г. 100%

По словам заместителя председателя Правительства и министра дорожного хозяйства и транспорта области Романа Душко, современный состав позволит сделать поездки жителей более комфортными и предсказуемыми.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова