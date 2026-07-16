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Хватит вручную искать льготы: Подмосковье внедрило систему, которая сама предложит помощь гражданам

Россия » Центр » Московская область

Жители Подмосковья могут оформить 52 проактивные и 28 комплексные онлайн-услуги через региональный портал госуслуг. Система сама предлагает нужную помощь, когда наступают определенные условия, избавляя людей от необходимости самостоятельно искать подходящие программы. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Пожилая женщина изучает документ у окна в государственной приемной
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Пожилая женщина изучает документ у окна в государственной приемной

В проактивном режиме предзаполненное заявление появляется в личном кабинете пользователя автоматически. Человеку остается только проверить данные и отправить документ в ведомство. Такой формат упрощает получение выплат будущим матерям, родителям детей-инвалидов, ежемесячных пособий для отдельных категорий граждан, а также оформление подарков для юбиляров.

Комплексные услуги позволяют решить сразу несколько связанных вопросов одним заявлением. Это удобно, когда нужно объединить разные меры поддержки в одну "жизненную ситуацию".

Возможность услуги Результат для пользователя
Поддержка защитников Отечества До 17 мер поддержки по одному заявлению
Досуг детей Запись в несколько кружков и секций одновременно
Документооборот Получение нескольких социальных справок сразу

Автоматическое заполнение полей на основе имеющихся данных снижает вероятность ошибок в документах. Благодаря электронному обмену данными между ведомствами сроки рассмотрения обращений сокращаются, а время на посещение госучреждений сокращается.

"Преимущество таких услуг — экономия времени и снижение рисков ошибок при заполнении заявлений, поскольку данные заполняются системой на основании уже имеющихся сведений", — отметили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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