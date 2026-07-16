Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта черта отталкивает людей, но открывает двери к успеху: что дает преимущество в борьбе за влияние
От обоев до сервировки стола: парадоксальный набор заданий разделил участниц по силам
Миллионы совершают роковую ошибку: прием популярных таблеток спровоцировал поражение органов зрения
Дороги Подмосковья изменились: новые устройства в 35 округах заставили водителей быть бдительнее
Больше никаких огромных разрезов: в Раменском перешли на методы, сократившие срок реабилитации
Пассажиры трамваев больше не будут ждать: в Ярославле начали возводить объекты защиты сети
Животные в Херсонской области в безопасности: массовая иммунизация пресекла развитие эпидемий
Смартфон может вспыхнуть за 15 секунд: российские физики создали защиту от взрыва
Разводы на стёклах просто бесят: профессиональный алгоритм кристальной мойки окон

Тихий убийца на полках: полицейский рейд в Ульяновской области вскрыл масштабный заговор

Россия » Поволжье » Ульяновск

В Ульяновской области полицейские ликвидировали сеть магазинов, торговавших нелегальными вейпами и жидкостями. Экспертиза показала, что содержание никотина в продукции критически превышает допустимые нормы. Общая стоимость изъятого товара оценивается более чем в 30 миллионов рублей.

Магазин вейпов
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grznár, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Магазин вейпов

Организатором схемы стал местный житель: он завез в регион крупную партию контрафакта и распределил товар по шести собственным торговым точкам. Управлением сетью занималась сообщница подозреваемого, в сбыте продукции участвовали нанятые продавцы.

"В ходе осмотра пунктов продаж и склада полицейские изъяли свыше трех тысяч вейпов, а также более десяти тысяч единиц жидкости для них, не имеющих обязательной маркировки. Кроме того, изъяты кассовые ленты и документы, подтверждающие реализацию незаконного товара", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики задержали двух подозреваемых. С учетом масштабов партии и отсутствия маркировки дела возбуждены по статьям 171.1 (Незаконное предпринимательство) и 238 (Производство, хранение или сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Показатель Значение
Суммарная стоимость товара > 30 млн рублей
Количество изъятых вейпов > 3 000 единиц
Количество флаконов жидкости > 10 000 единиц
Количество торговых точек 6 магазинов

Почему это опасно

Отсутствие обязательной маркировки означает, что товар не прошел государственный контроль качества. В данном случае риск усиливается критическим превышением дозы никотина, что может привести к острым отравлениям и тяжелым последствиям для здоровья потребителей, особенно подростков.

С точки зрения экономики региона, такие схемы наносят удар по легальному ритейлу, который платит налоги и соблюдает технические регламенты.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Наука и техника
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Военные новости
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Воспитание
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Последние материалы
Эта черта отталкивает людей, но открывает двери к успеху: что дает преимущество в борьбе за влияние
От обоев до сервировки стола: парадоксальный набор заданий разделил участниц по силам
Миллионы совершают роковую ошибку: прием популярных таблеток спровоцировал поражение органов зрения
Дороги Подмосковья изменились: новые устройства в 35 округах заставили водителей быть бдительнее
Больше никаких огромных разрезов: в Раменском перешли на методы, сократившие срок реабилитации
Пассажиры трамваев больше не будут ждать: в Ярославле начали возводить объекты защиты сети
Животные в Херсонской области в безопасности: массовая иммунизация пресекла развитие эпидемий
Смартфон может вспыхнуть за 15 секунд: российские физики создали защиту от взрыва
Разводы на стёклах просто бесят: профессиональный алгоритм кристальной мойки окон
Масштабы просто поражают: Видное получит гиганта среди школ, который изменит быт тысяч семей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.