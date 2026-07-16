Тихий убийца на полках: полицейский рейд в Ульяновской области вскрыл масштабный заговор

В Ульяновской области полицейские ликвидировали сеть магазинов, торговавших нелегальными вейпами и жидкостями. Экспертиза показала, что содержание никотина в продукции критически превышает допустимые нормы. Общая стоимость изъятого товара оценивается более чем в 30 миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grznár, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Магазин вейпов

Организатором схемы стал местный житель: он завез в регион крупную партию контрафакта и распределил товар по шести собственным торговым точкам. Управлением сетью занималась сообщница подозреваемого, в сбыте продукции участвовали нанятые продавцы.

"В ходе осмотра пунктов продаж и склада полицейские изъяли свыше трех тысяч вейпов, а также более десяти тысяч единиц жидкости для них, не имеющих обязательной маркировки. Кроме того, изъяты кассовые ленты и документы, подтверждающие реализацию незаконного товара", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики задержали двух подозреваемых. С учетом масштабов партии и отсутствия маркировки дела возбуждены по статьям 171.1 (Незаконное предпринимательство) и 238 (Производство, хранение или сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Показатель Значение Суммарная стоимость товара > 30 млн рублей Количество изъятых вейпов > 3 000 единиц Количество флаконов жидкости > 10 000 единиц Количество торговых точек 6 магазинов

Почему это опасно

Отсутствие обязательной маркировки означает, что товар не прошел государственный контроль качества. В данном случае риск усиливается критическим превышением дозы никотина, что может привести к острым отравлениям и тяжелым последствиям для здоровья потребителей, особенно подростков.

С точки зрения экономики региона, такие схемы наносят удар по легальному ритейлу, который платит налоги и соблюдает технические регламенты.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов