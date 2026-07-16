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Мертвые герои под ногами живых: строительство на окраине Москвы обернулось этической катастрофой

Россия » Центр » Москва

Москва умеет хранить скелеты в шкафу, причем в буквальном смысле. На Новопесчаной улице застыл бетонный призрак — заброшенный кинотеатр "Ленинград". Здание с эффектной кладкой "под Венецию" десятилетиями крутило фильмы для советских граждан, пока под их ногами покоились тысячи солдат Первой мировой. Это место — концентрация мистики, архитектурного упрямства и столичного хаоса. Сегодня обгоревший остов ждет приговора: снос или превращение в коворкинг на костях.

Москва
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Москва

Город мертвых под ногами живых

В 1915 году здесь не было ни дорог, ни жилых массивов — только Московское городское братское кладбище. Земля принимала героев Великой войны. К 1932 году советская власть решила, что некрополю тут не место.

Логика была простой: надгробия — в пыль, территорию — под парк. Останки большинства солдат так и остались в земле, превратив будущую зону отдыха в слоеный пирог из чернозема и костей.

Ситуация изменилась в 50-х, когда речку Таракановку замуровали в коллектор, а район начали застраивать типовыми пятиэтажками. Людям требовались зрелища. Проектировщики не стали церемониться с исторической памятью и "посадили" фундамент нового кинотеатра прямо на массовые захоронения. Могильные плиты исчезли, но мертвые никуда не ушли.

"Такие объекты всегда вызывают сопротивление у местных. Люди чувствуют энергетику места. Строить развлекательные центры там, где лежат тысячи солдат — это этическая катастрофа, которая рано или поздно приводит к запустению здания", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Долгострой в венецианском стиле

Проект "Ленинграда" был типовым — его братья-близнецы "Рассвет" и "Прогресс" уже мозолили глаза москвичам. Но стройка на Новопесчаной превратилась в логистический ад. Заводы срывали поставки кирпича, рабочие не укладывались в планы.

Объект, который должен был стать подарком к годовщине Октября, сдали с опозданием на год — в январе 1959-го. Это была архитектурная дерзость тех лет: панорамное остекление первого этажа создавало эффект "парения" массивного здания над землей.

Фасад выложили красным и светлым кирпичом "в клетку", имитируя фасад Дворца Дожей. Внутри царил суровый люкс: цветной мрамор, кассовые вестибюли с высокими потолками и зал на тысячу мест. Технологически "Ленинград" был "заряжен" по высшему разряду тех лет — огромный экран 18 на 7 метров и панорамный звук создавали эффект полного погружения в реальность кино.

Параметр Характеристика
Дата открытия Январь 1959 года
Вместимость 1000 зрителей
Статус сегодня Заброшен после пожара

Сегодня такие летние маршруты по Москве обходят здание стороной. Вместо панорамного кино здесь теперь выбитые стекла и запах гари. Здание напоминает декорацию к фильму-катастрофе, которая затянулась на десятинадцать лет.

От карате до пепелища

В 60-е здесь пытались насаждать культуру через клуб "Проника", заставляя зрителей смотреть научно-популярные фильмы перед боевиками за лишние десять копеек. В 90-е высокая культура сменилась суровой реальностью: в фойе били морды в секциях карате, а в зале гремели дискотеки. Кинотеатр пытался выжить, сдавая площади в аренду любому, кто готов платить. В 2011 году двери закрылись окончательно.

"Здание кинотеатра находится в зоне риска. Частные инвесторы боятся вкладывать в объекты с таким тяжелым историческим бэкграундом. Проще оставить его гнить, чем решать бесконечные проблемы с охранным статусом и общественным мнением", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Жители района Сокол годами отбивали здание от превращения в очередной безликий ТРЦ. В итоге проект реконструкции отозвали, а здание оставили на растерзание времени. В 2021 году внутри вспыхнул пожар, окончательно превратив "Ленинград" в руины.

Пока одни мечтают о музее, другие планируют открыть здесь библиотеку с коворкингом. Но реальность суровее: здание продолжает разрушаться, напоминая о том, что бывает, когда городская инфраструктура ставится выше человеческой памяти.

"Для туристов такие заброшки — это магнит. Но важно понимать: это не просто старый дом, это граница между мирами. Безопасность таких объектов стремится к нулю, особенно после пожаров в конструкциях", — объяснил эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ситуация с "Ленинградом" напоминает транспортный коллапс: как в случае, когда рейсы Израиль Россия забиты до отказа в моменты кризиса, так и здесь — выхода из тупика пока не видно. Здание висит в неопределенности, пока чиновники сверяют часы так же долго, как обсуждается запуск поезда Москва Пекин.

Ответы на популярные вопросы о кинотеатре "Ленинград"

Правда ли, что кинотеатр стоит на кладбище?

Да. Здание возведено на территории Братского кладбища времен Первой мировой войны. Большинство захоронений не переносились.

Можно ли сейчас попасть внутрь здания?

Официально — нет. Здание заброшено, находится в аварийном состоянии после пожара 2021 года и охраняется.

Что планируют построить на этом месте?

Рассматриваются варианты восстановления кинозала, открытия библиотеки, коворкинга или создания музея памяти героев Первой мировой войны.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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