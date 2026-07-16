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Деньги за место улетают мгновенно: городские парковки изменят систему оплаты в ближайшее время

Россия » Северо-Запад » Калининград

Муниципальные парковки в городе стоят от 50 до 100 рублей в час. Итоговая сумма зависит от расположения площадки, времени суток и оснащения конкретного места.

парковка
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
парковка

Жителям окраин обходятся парковки дешевле, чем тем, кто оставляет машину в центре. В часы пик стоимость может расти. Также администрация учитывает уровень комфорта: наличие освещения или ограждений добавляет к стоимости.

Власти планируют пересмотреть подход к ценообразованию. Теперь тарифы будут привязать к загруженности зон и состоянию инфраструктуры. Это должно помочь водителям быстрее находить свободные места и распределить автомобильный поток по городу.

Параметр Влияние на стоимость
Диапазон тарифов 50-100 руб./час
Локация Центр дороже окраин
Оснащение Свет и ограждения повышают цену
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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