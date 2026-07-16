Деньги за место улетают мгновенно: городские парковки изменят систему оплаты в ближайшее время

Муниципальные парковки в городе стоят от 50 до 100 рублей в час. Итоговая сумма зависит от расположения площадки, времени суток и оснащения конкретного места.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ парковка

Жителям окраин обходятся парковки дешевле, чем тем, кто оставляет машину в центре. В часы пик стоимость может расти. Также администрация учитывает уровень комфорта: наличие освещения или ограждений добавляет к стоимости.

Власти планируют пересмотреть подход к ценообразованию. Теперь тарифы будут привязать к загруженности зон и состоянию инфраструктуры. Это должно помочь водителям быстрее находить свободные места и распределить автомобильный поток по городу.

Параметр Влияние на стоимость Диапазон тарифов 50-100 руб./час Локация Центр дороже окраин Оснащение Свет и ограждения повышают цену