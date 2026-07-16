Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил работу диспетчеров Единой службы спасения 112

Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил работу диспетчеров Единой службы спасения "Система 112". Руководитель региона оценил условия труда сотрудников и техническое оснащение центра.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сотрудник службы безопасности проверяет аварийный топор в коридоре

За одну смену диспетчеры принимают около тысячи звонков. В штате дежурной смены работают семь линейных операторов, старший оператор, системный администратор и психолог.

Во время визита в службу поступил вызов из Сегежского округа: женщина с ребенком и еще одним взрослым заблудились в лесу близ поселка Надвоицы. Диспетчер опросила заявительницу и передала координаты в Карельскую поисково-спасательную службу. Спасатели из Петрозаводска по телефону помогли людям сориентироваться на местности и выйти к автомобилю.

"Совершить бесплатный звонок можно даже при отсутствии сети или с телефона без SIM-карты, а также посредством SMS-сообщения. Система работает по принципу "единого окна" и предназначена для оказания экстренной помощи при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и иных происшествиях", — сообщил председатель Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

Техническое обновление

В 2024 году в Карелии обновили программное обеспечение "Системы 112". Модернизацию провели в рамках перехода на отечественный софт для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры. Переход на российское ПО произошел без остановки работы службы.

Параметр Показатель Средняя нагрузка за смену ~1000 звонков Состав смены 10 человек (включая психолога и сисадмина) Статус ПО в 2024 году Переход на отечественное решение

Ответы на популярные вопросы

Можно ли позвонить в 112 без SIM-карты?

Да, звонок на номер 112 бесплатен и доступен даже при отсутствии SIM-карты или сети вашего оператора.

Как связаться со службой, если нельзя говорить?

Система принимает экстренные сообщения через SMS.