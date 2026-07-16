Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил работу диспетчеров Единой службы спасения 112

Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил работу диспетчеров Единой службы спасения "Система 112". Руководитель региона оценил условия труда сотрудников и техническое оснащение центра.
За одну смену диспетчеры принимают около тысячи звонков. В штате дежурной смены работают семь линейных операторов, старший оператор, системный администратор и психолог.
Во время визита в службу поступил вызов из Сегежского округа: женщина с ребенком и еще одним взрослым заблудились в лесу близ поселка Надвоицы. Диспетчер опросила заявительницу и передала координаты в Карельскую поисково-спасательную службу. Спасатели из Петрозаводска по телефону помогли людям сориентироваться на местности и выйти к автомобилю.
"Совершить бесплатный звонок можно даже при отсутствии сети или с телефона без SIM-карты, а также посредством SMS-сообщения. Система работает по принципу "единого окна" и предназначена для оказания экстренной помощи при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и иных происшествиях", — сообщил председатель Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.
В 2024 году в Карелии обновили программное обеспечение "Системы 112". Модернизацию провели в рамках перехода на отечественный софт для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры. Переход на российское ПО произошел без остановки работы службы.
|Параметр
|Показатель
|Средняя нагрузка за смену
|~1000 звонков
|Состав смены
|10 человек (включая психолога и сисадмина)
|Статус ПО в 2024 году
|Переход на отечественное решение
Да, звонок на номер 112 бесплатен и доступен даже при отсутствии SIM-карты или сети вашего оператора.
Система принимает экстренные сообщения через SMS.
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