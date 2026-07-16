Природа и техника сговорились: затворы водохранилища в Верхнем Уфалее обернулись бедой для людей

В Верхнем Уфалее Челябинской области из-за затяжных дождей и контролируемого сброса воды с местного водохранилища затопило участки в частном секторе.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Затопленная улица в поселке

Ситуация осложнилась тем, что для снижения давления на дамбу водохранилища специалисты открыли затворы. Это привело к резкому подъему уровня реки, из-за чего вода зашла на придомовые территории жителей.

"В оперативном штабе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что уже приняли меры для минимизации последствий и оказания помощи пострадавшим", — сообщили представители местных властей.

Водохранилище находится в ведении региональных властей. Сейчас специалисты следят за уровнем воды, чтобы определить, нужны ли дополнительные защитные работы для людей и построек.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова