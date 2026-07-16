Природа и техника сговорились: затворы водохранилища в Верхнем Уфалее обернулись бедой для людей

В Верхнем Уфалее Челябинской области из-за затяжных дождей и контролируемого сброса воды с местного водохранилища затопило участки в частном секторе.
Ситуация осложнилась тем, что для снижения давления на дамбу водохранилища специалисты открыли затворы. Это привело к резкому подъему уровня реки, из-за чего вода зашла на придомовые территории жителей.
"В оперативном штабе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что уже приняли меры для минимизации последствий и оказания помощи пострадавшим", — сообщили представители местных властей.
Водохранилище находится в ведении региональных властей. Сейчас специалисты следят за уровнем воды, чтобы определить, нужны ли дополнительные защитные работы для людей и построек.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.