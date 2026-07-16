Пенсия в обмен на воду: Якутск оказался на грани коммунальной катастрофы перед зимой

Жители микрорайона Борисовка-1 в Якутске уже месяц остаются без горячей воды. Чтобы вернуть тепло и воду в краны, управляющая компания "Восхождение" требует от каждой квартиры внести по 30 тысяч рублей на закупку новых котлов. Для большинства жителей, среди которых много пенсионеров и семей участников СВО, эта сумма сопоставима с месячным бюджетом на жизнь.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены Старый чугунный радиатор в углу комнаты с облупившейся краской

Ситуация осложняется тем, что дома в Борисовке находятся в критическом состоянии. По словам жильцов, износ зданий достигает 75-90%. В некоторых квартирах проваливаются полы, в подъездах из-за постоянных протечек растут грибы, а стены некоторых домов заметно накренились.

Сборы наличными и "изолента" вместо ремонта

Жильцы заявляют, что сбор средств происходит непрозрачно — деньги собирают наличными прямо в подъездах без использования кассовых аппаратов. Особое возмущение вызывает тот факт, что платить требуют все, включая тех, кто проживает в муниципальном жилье из маневренного фонда.

"Я пенсионерка, ветеран труда. Эта сумма — ровно моя пенсия! Как мне жить месяц, что я буду есть? Мы подаем заявки на ремонт труб, ждем двое суток, а когда приходят рабочие, просто заматывают всё изолентой. У меня в ванной уже провалились полы", — рассказала Надежда Тарабукина, жительница дома № 12.

По словам Анастасии Войтович, другой жительницы района, дома в Борисовке задыхаются от износа. В некоторых квартирах мебель стоит под наклоном, а в котельной царит беспорядок. При этом люди не могут скинуться даже на экспертизу, чтобы признать дома аварийными, не говоря уже о дорогостоящем оборудовании.

Позиция УК: "Займите у родственников"

Руководство управляющей компании считает, что жители проявляют неоправданный оптимизм, ожидая помощи извне. По словам администрации, оборудование, установленное в 2009 году, полностью исчерпало свой ресурс.

"Манны не будет! Дома построены в 1996 году, срок эксплуатации конструкций истек. Котлы надо менять по закону. Пенсионерам нечем платить? Займите у родственников! При этом задолженность жителей перед УК превышает 5 миллионов рублей", — пояснила замдиректора УК "Восхождение" Наталья Губерт.

Параметр Показатель Сбор с одной квартиры ~ 30 000 рублей Износ жилого фонда 75-90% Общий долг жителей перед УК более 5 млн рублей

Риски предстоящей зимы

Главный страх жителей — остаться без тепла в период якутских морозов, так как газовые котлы обеспечивают и отопление, и горячее водоснабжение. УК открыто предупреждает: без новых котлов зимой в домах будет холодно.

В качестве временной меры люди массово скупают электрические водонагреватели. Однако это создает новую угрозу: старая проводка в домах 90-х годов не рассчитана на такую нагрузку, что резко повышает риск коротких замыканий и пожаров в многоквартирных домах.

Жители уже пытались решать вопрос через Следственный комитет и даже направляли обращения в адрес президента, но реальных сдвигов в решении проблемы с изношенным жильем и оборудованием пока не произошло.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов