Бензин в Крыму перестал быть роскошью: власти запустили механизм, который сбил аппетиты рынка

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Россия » Юг » Симферополь

Власти завершают подготовку субсидий на закупку топлива для Крыма и Севастополя. Меру ввели по поручению Владимира Путина, чтобы сбить растущие цены на горючее на полуострове. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Очередь машин на заправке ночью
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь машин на заправке ночью

Сейчас профильные ведомства подтверждают итоговые расчеты. По словам Аксенова, все цифры должны сойтись до конца недели, а окончательное решение по выплатам ожидается в понедельник.

"До конца недели все должно быть сведено. Рассчитываем, что в понедельник у нас вопрос субсидий будет решен окончательно", — рассказал Сергей Аксенов.

Проблема с топливом обострилась в конце мая, когда в регионе начали вводить ограничения на продажу горючего. Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство создало спецштаб, который круглосуточно следит за рынком энергоресурсов. Президент подчеркнул, что потребности региона в топливе будут закрыты в полном объеме.

Для жителей и предпринимателей Юга решение по субсидиям означает прямой рычаг влияния на стоимость литра бензина и дизеля на заправках. Снижение закупочной цены позволит сократить издержки перевозчиков и аграриев, что в перспективе должно отразиться на стоимости перевозок и продуктов питания.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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