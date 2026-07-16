Бензин в Крыму перестал быть роскошью: власти запустили механизм, который сбил аппетиты рынка

Власти завершают подготовку субсидий на закупку топлива для Крыма и Севастополя. Меру ввели по поручению Владимира Путина, чтобы сбить растущие цены на горючее на полуострове. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Сейчас профильные ведомства подтверждают итоговые расчеты. По словам Аксенова, все цифры должны сойтись до конца недели, а окончательное решение по выплатам ожидается в понедельник.
"До конца недели все должно быть сведено. Рассчитываем, что в понедельник у нас вопрос субсидий будет решен окончательно", — рассказал Сергей Аксенов.
Проблема с топливом обострилась в конце мая, когда в регионе начали вводить ограничения на продажу горючего. Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство создало спецштаб, который круглосуточно следит за рынком энергоресурсов. Президент подчеркнул, что потребности региона в топливе будут закрыты в полном объеме.
Для жителей и предпринимателей Юга решение по субсидиям означает прямой рычаг влияния на стоимость литра бензина и дизеля на заправках. Снижение закупочной цены позволит сократить издержки перевозчиков и аграриев, что в перспективе должно отразиться на стоимости перевозок и продуктов питания.
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