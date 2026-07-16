Бензин в Крыму перестал быть роскошью: власти запустили механизм, который сбил аппетиты рынка

Власти завершают подготовку субсидий на закупку топлива для Крыма и Севастополя. Меру ввели по поручению Владимира Путина, чтобы сбить растущие цены на горючее на полуострове. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь машин на заправке ночью

Сейчас профильные ведомства подтверждают итоговые расчеты. По словам Аксенова, все цифры должны сойтись до конца недели, а окончательное решение по выплатам ожидается в понедельник.

"До конца недели все должно быть сведено. Рассчитываем, что в понедельник у нас вопрос субсидий будет решен окончательно", — рассказал Сергей Аксенов.

Проблема с топливом обострилась в конце мая, когда в регионе начали вводить ограничения на продажу горючего. Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство создало спецштаб, который круглосуточно следит за рынком энергоресурсов. Президент подчеркнул, что потребности региона в топливе будут закрыты в полном объеме.

Для жителей и предпринимателей Юга решение по субсидиям означает прямой рычаг влияния на стоимость литра бензина и дизеля на заправках. Снижение закупочной цены позволит сократить издержки перевозчиков и аграриев, что в перспективе должно отразиться на стоимости перевозок и продуктов питания.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов