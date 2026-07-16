Рынок труда сошел с ума: новички в Подмосковье заработают больше опытных специалистов

Работодатели в Подмосковье повысили оплату труда для школьников и студентов, ищущих подработку на лето. На некоторых позициях новички могут заработать более 100 тысяч рублей за первый месяц.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Студенты-кулинары Москвы

Компании стали чаще нанимать людей без опыта, предлагая обучение прямо на рабочем месте. По словам специалиста по подбору персонала Александра Брюхова, сейчас основным требованием к кандидатам стали ответственность и готовность работать, из-за чего свободные места закрываются быстро.

Где платят больше всего

Наибольший доход предлагают в логистике и доставке. Курьеры при полной занятости и высоком потоке заказов получают от 120 до 150 тысяч рублей. В центрах распределения маркетплейсов комплектовщики, упаковщики и сортировщики зарабатывают от 80 до 120 тысяч рублей. В таких компаниях часто бесплатно кормят сотрудников и привозят их на работу корпоративным транспортом.

В сфере общепита доход официантов и бариста составляет 70-100 тысяч рублей, при этом значительную сумму формируют чаевые. В загородных отелях, базах отдыха и детских лагерях администраторам и аниматорам платят от 60 до 90 тысяч рублей. Часто работодатели предоставляют жилье и питание.

Позиция Средний доход в месяц Курьер 120 000 — 150 000 ₽ Сотрудник склада / маркетплейса 80 000 — 120 000 ₽ Сотрудник общепита (бариста, официант) 70 000 — 100 000 ₽ Персонал загородных отелей и лагерей 60 000 — 90 000 ₽

Варианты для подростков

Школьники до 18 лет могут устроиться промоутерами, помощниками в торговые залы, пункты выдачи заказов или муниципальные службы (например, в озеленители). Заработок на этих позициях обычно варьируется от 35 до 60 тысяч рублей в месяц.

"Еще несколько лет назад без опыта было сложно рассчитывать на достойную оплату. Сейчас кадровый дефицит заставляет компании конкурировать за сотрудников, поэтому зарплаты на сезонных вакансиях выросли", — пояснил Александр Брюхов.

Специалист рекомендует искать работу до августа, так как наиболее выгодные предложения с гибким графиком обычно разбирают в июле.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов