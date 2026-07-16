Рынок труда сошел с ума: новички в Подмосковье заработают больше опытных специалистов

Работодатели в Подмосковье повысили оплату труда для школьников и студентов, ищущих подработку на лето. На некоторых позициях новички могут заработать более 100 тысяч рублей за первый месяц.
Компании стали чаще нанимать людей без опыта, предлагая обучение прямо на рабочем месте. По словам специалиста по подбору персонала Александра Брюхова, сейчас основным требованием к кандидатам стали ответственность и готовность работать, из-за чего свободные места закрываются быстро.
Наибольший доход предлагают в логистике и доставке. Курьеры при полной занятости и высоком потоке заказов получают от 120 до 150 тысяч рублей. В центрах распределения маркетплейсов комплектовщики, упаковщики и сортировщики зарабатывают от 80 до 120 тысяч рублей. В таких компаниях часто бесплатно кормят сотрудников и привозят их на работу корпоративным транспортом.
В сфере общепита доход официантов и бариста составляет 70-100 тысяч рублей, при этом значительную сумму формируют чаевые. В загородных отелях, базах отдыха и детских лагерях администраторам и аниматорам платят от 60 до 90 тысяч рублей. Часто работодатели предоставляют жилье и питание.
|Позиция
|Средний доход в месяц
|Курьер
|120 000 — 150 000 ₽
|Сотрудник склада / маркетплейса
|80 000 — 120 000 ₽
|Сотрудник общепита (бариста, официант)
|70 000 — 100 000 ₽
|Персонал загородных отелей и лагерей
|60 000 — 90 000 ₽
Школьники до 18 лет могут устроиться промоутерами, помощниками в торговые залы, пункты выдачи заказов или муниципальные службы (например, в озеленители). Заработок на этих позициях обычно варьируется от 35 до 60 тысяч рублей в месяц.
"Еще несколько лет назад без опыта было сложно рассчитывать на достойную оплату. Сейчас кадровый дефицит заставляет компании конкурировать за сотрудников, поэтому зарплаты на сезонных вакансиях выросли", — пояснил Александр Брюхов.
Специалист рекомендует искать работу до августа, так как наиболее выгодные предложения с гибким графиком обычно разбирают в июле.
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