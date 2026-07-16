Зарубежные аналоги больше не нужны: в Орехово-Зуево создали машину, которая изменила рынок шин

В Орехово-Зуево запустили первый в России автоматический станок для шиповки шин, созданный полностью на отечественных компонентах. Оборудование появилось на заводе "ДАВЫДОВО компания по производству шин".

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Колесо на сплошной

Инженеры разрабатывали и тестировали станок два года. В создании машины объединили усилия предприятий из разных регионов: детали изготовили в Мытищанском районе, раму обработали в Ижевске, а программное обеспечение написали белгородские IT-специалисты. Сейчас станок обрабатывает около 850 шин в день, при этом качество продукции не уступает зарубежным образцам.

"Многое из того, что мы производим здесь на заводе, я бы отнес к категории импортозамещения. Сейчас, помимо шипования, активно развиваем технологии по восстановлению грузовых шин, производим продукцию, которая позволяет заместить зарубежные аналоги", — Николай Мазаев, коммерческий директор предприятия.

Производство резиновой крошки

На заводе готовятся к запуску новой линии по производству резиновой крошки, которую используют для устройства кровель и детских площадок. Оборудование уже установлено, запуск планируют до конца текущего года.

"Проектная мощность новой линии — 18 тысяч тонн в год. На этот проект Фонд развития промышленности Московской области предоставил предприятию субсидию в 150 миллионов рублей", — рассказал депутат Госдумы Геннадий Панин.

Экономика Подмосковья

Запуск станка в Орехово-Зуеве стал частью более масштабных процессов в регионе. За последние пять лет в Московской области реализовали 230 импортозамещающих проектов, что позволило увеличить промышленное производство в 1,7 раза и объем инвестиций — в два раза.

Показатель Значение Новые рабочие места 400 тысяч Рост промпроизводства в 1,7 раза Инвестпроекты в работе 1,8 тысячи

По объему экономики область входит в тройку лидеров страны. Сейчас региональные власти сопровождают почти две тысячи инвестиционных проектов. По расчетам, в ближайшие годы это обеспечит создание более 420 тысяч новых рабочих мест.