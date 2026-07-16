Столетний гигант едва не рухнул: обследование во Владимире предопределило судьбу древнего дуба

Реликтовый черешчатый дуб на Спасском холме во Владимире останется стоять. После весеннего обследования специалисты решили, что дерево можно спасти, несмотря на его аварийное состояние.

Фото: https://www.mos.ru/news/item/158132073/ by Пресс-служба ВДНХ Дуб

Событие привлекло внимание горожан и туристов весной 2026 года. Выяснилось, что одна из металлических цепей, которые удерживали разломанные ветви дерева с 2011 года, лопнула. Из-за риска падения ствола территорию вокруг дуба огородили, а часть прогулочной зоны соседнего детского сада №81 временно закрыли.

Чтобы понять, можно ли сохранить дерево, которому более 110 лет, пригласили арбористов. Они провели стабилизацию ветвей и сделали импульсную томографию — этот метод позволяет увидеть внутренние пустоты, трещины и гниль, которые не заметны снаружи.

"Да, у дуба есть проблемы. Между двумя стволами проходит трещина, старая металлическая стяжка уже не выполняет свою задачу. Но главное — повреждения пока не достигли критического уровня. Дерево сохраняет устойчивость и может жить дальше", — сообщила начальник Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области Ольга Канищева.

План лечения дерева

Поскольку дуб включен в Национальный реестр старовозрастных деревьев и имеет статус регионального памятника природы, специалисты разработали комплекс мер по его восстановлению. Часть работ по обрезке сухих веток и разгрузке кроны провели еще весной.

Направление работ Что будет сделано Ствол и ветви Установка новых систем крепления и замена старых цепей Корневая система Аэрация почвы (из-за уплотнения и асфальта), внесение защитных препаратов Крона Удаление сухих веток для снижения нагрузки на ствол

Особое внимание уделят почве. Из-за того что часть корней закрыта асфальтом, а земля вокруг сильно утрамбована, дереву трудно «дышать». Аэрация и специальный уход должны помочь растению восстановить жизнеспособность.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова