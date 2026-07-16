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Столетний гигант едва не рухнул: обследование во Владимире предопределило судьбу древнего дуба

Россия » Центр » Владимир

Реликтовый черешчатый дуб на Спасском холме во Владимире останется стоять. После весеннего обследования специалисты решили, что дерево можно спасти, несмотря на его аварийное состояние.

Дуб
Фото: https://www.mos.ru/news/item/158132073/ by Пресс-служба ВДНХ
Дуб

Событие привлекло внимание горожан и туристов весной 2026 года. Выяснилось, что одна из металлических цепей, которые удерживали разломанные ветви дерева с 2011 года, лопнула. Из-за риска падения ствола территорию вокруг дуба огородили, а часть прогулочной зоны соседнего детского сада №81 временно закрыли.

Чтобы понять, можно ли сохранить дерево, которому более 110 лет, пригласили арбористов. Они провели стабилизацию ветвей и сделали импульсную томографию — этот метод позволяет увидеть внутренние пустоты, трещины и гниль, которые не заметны снаружи.

"Да, у дуба есть проблемы. Между двумя стволами проходит трещина, старая металлическая стяжка уже не выполняет свою задачу. Но главное — повреждения пока не достигли критического уровня. Дерево сохраняет устойчивость и может жить дальше", — сообщила начальник Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области Ольга Канищева.

План лечения дерева

Поскольку дуб включен в Национальный реестр старовозрастных деревьев и имеет статус регионального памятника природы, специалисты разработали комплекс мер по его восстановлению. Часть работ по обрезке сухих веток и разгрузке кроны провели еще весной.

Направление работ Что будет сделано
Ствол и ветви Установка новых систем крепления и замена старых цепей
Корневая система Аэрация почвы (из-за уплотнения и асфальта), внесение защитных препаратов
Крона Удаление сухих веток для снижения нагрузки на ствол

Особое внимание уделят почве. Из-за того что часть корней закрыта асфальтом, а земля вокруг сильно утрамбована, дереву трудно «дышать». Аэрация и специальный уход должны помочь растению восстановить жизнеспособность.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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