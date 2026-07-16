Никаких повторных сбоев: запуск котельной в Омсукчане заставил подрядчика изменить подход

В Омсукчане к началу отопительного сезона в сентябре запустят новую блочно-модульную котельную. Объектом занимается тот же подрядчик, который строил аналогичную систему в Эвенске, поэтому руководство региона требует учесть все технические ошибки первого проекта.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Рабочие обслуживают трубопровод и приборы в котельной

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что на следующей неделе проведет совещание с генеральным директором компании-подрядчика. Основной вопрос — готовность оборудования и отсутствие сбоев, которые фиксировали в Эвенске в прошлую зиму.

"Нас очень волнует работа котельной в Омсукчане. Она должна вступить в строй уже в этот отопительный сезон – в сентябре этого года", — сообщил Сергей Носов в эфире ТВ «Колыма-Плюс».

Технические параметры и финансирование

Строительство энергоузла мощностью 31,5 МВт началось в прошлом году. Весной специалисты завершили работы нулевого цикла. Объект возводят по соглашению о социальном партнерстве с компанией «Полиметалл».

Несмотря на сложности с оборудованием в Эвенске, итоги эксплуатации аналогичной котельной оказались положительными: отопительный период прошел стабильно, а жители не жаловались на подачу тепла и воды.

Показатель (на примере объекта в Эвенске) Значение Экономия угля более 1700 тонн Денежная выгода свыше 45 млн рублей

Для северных поселков переход на модульные котельные означает снижение зависимости от объемов завоза топлива и уменьшение затрат на обслуживание изношенных сетей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов