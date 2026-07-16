Никаких повторных сбоев: запуск котельной в Омсукчане заставил подрядчика изменить подход

В Омсукчане к началу отопительного сезона в сентябре запустят новую блочно-модульную котельную. Объектом занимается тот же подрядчик, который строил аналогичную систему в Эвенске, поэтому руководство региона требует учесть все технические ошибки первого проекта.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что на следующей неделе проведет совещание с генеральным директором компании-подрядчика. Основной вопрос — готовность оборудования и отсутствие сбоев, которые фиксировали в Эвенске в прошлую зиму.
"Нас очень волнует работа котельной в Омсукчане. Она должна вступить в строй уже в этот отопительный сезон – в сентябре этого года", — сообщил Сергей Носов в эфире ТВ «Колыма-Плюс».
Строительство энергоузла мощностью 31,5 МВт началось в прошлом году. Весной специалисты завершили работы нулевого цикла. Объект возводят по соглашению о социальном партнерстве с компанией «Полиметалл».
Несмотря на сложности с оборудованием в Эвенске, итоги эксплуатации аналогичной котельной оказались положительными: отопительный период прошел стабильно, а жители не жаловались на подачу тепла и воды.
|Показатель (на примере объекта в Эвенске)
|Значение
|Экономия угля
|более 1700 тонн
|Денежная выгода
|свыше 45 млн рублей
Для северных поселков переход на модульные котельные означает снижение зависимости от объемов завоза топлива и уменьшение затрат на обслуживание изношенных сетей.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.