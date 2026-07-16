Никто не хочет стоять в очередях: Барнаул применит жесткий фильтр для доступа к топливу

В Барнауле обсуждают введение графика заправки личного транспорта по четности и нечетности государственных номеров автомобилей. Мэр города Вячеслав Франк поручил проработать этот механизм, чтобы снизить очереди на автозаправочных станциях (АЗС), сообщает издание "Толк" со ссылкой на мэрию.
По словам заместителя главы администрации по экономической политике Сергея Рябчуна, ситуация с топливообеспечением остается сложной. Напряженность на заправках сохраняется, что вынуждает городские власти искать способы распределения потока машин.
Для муниципальных служб уже приняли временные меры: на трех АЗС выделили отдельные колонки для заправки пассажирского транспорта и коммунальной техники. Это позволило стабилизировать работу городских служб жизнеобеспечения.
|Объект/Группа
|Текущий статус / Мера
|Городские службы и транспорт
|Работают в штатном режиме; заправляются на выделенных колонках (3 АЗС)
|Личный транспорт
|Наблюдаются очереди; рассматривается график по госномерам
Решение о вводе графика для частных водителей станет следующим шагом, если обстановка на заправках не нормализуется самостоятельно.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.