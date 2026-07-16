Никто не хочет стоять в очередях: Барнаул применит жесткий фильтр для доступа к топливу

В Барнауле обсуждают введение графика заправки личного транспорта по четности и нечетности государственных номеров автомобилей. Мэр города Вячеслав Франк поручил проработать этот механизм, чтобы снизить очереди на автозаправочных станциях (АЗС), сообщает издание "Толк" со ссылкой на мэрию.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке

По словам заместителя главы администрации по экономической политике Сергея Рябчуна, ситуация с топливообеспечением остается сложной. Напряженность на заправках сохраняется, что вынуждает городские власти искать способы распределения потока машин.

Для муниципальных служб уже приняли временные меры: на трех АЗС выделили отдельные колонки для заправки пассажирского транспорта и коммунальной техники. Это позволило стабилизировать работу городских служб жизнеобеспечения.

Объект/Группа Текущий статус / Мера Городские службы и транспорт Работают в штатном режиме; заправляются на выделенных колонках (3 АЗС) Личный транспорт Наблюдаются очереди; рассматривается график по госномерам

Решение о вводе графика для частных водителей станет следующим шагом, если обстановка на заправках не нормализуется самостоятельно.