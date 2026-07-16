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Переполненные классы стали критической точкой: Снеговая Падь во Владивостоке получит иное решение

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Во Владивостоке построят две новые школы в микрорайоне Снеговая Падь. Проекты зданий на улицах Русская, 73д и Русская, 92 уже разрабатывают. Часть денег выделят из федерального бюджета, сообщил заместитель министра образования Приморского края Юрий Тей.

Школьная библиотека
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Школьная библиотека

Строительство начнется после завершения проектирования и согласований. Новые корпуса нужны, чтобы разгрузить существующие школы района, где классы переполнены. Сейчас городские власти распределяют учеников по ближайшим учебным заведениям, где еще остались свободные места.

"Проблема переполненности классов остается актуальной для отдельных муниципалитетов, включая Владивосток", — отметили в министерстве образования.

Ранее школы в Снеговой Пади обещали построить за счет частных инвестиций по концессионному соглашению. План провалился: к работам не приступили, а руководитель компании-концессионера получил тюремный срок по статье о мошенничестве.

Ход приемной кампании в Приморье

Параллельно с проектированием новых зданий регион ведет прием документов в первый и десятый классы. В министерстве заявляют, что всех детей обеспечат местами в школах.

Класс План по приему (чел.) Подано заявлений (чел.)
1-й класс ~19 000 15 427
10-й класс ~8 500 7 853
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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