Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уют, тепло и красота: как выбрать идеальную обшивку для деревянного дома
Пенсия в обмен на воду: Якутск оказался на грани коммунальной катастрофы перед зимой
Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил работу диспетчеров Единой службы спасения 112
Природа и техника сговорились: затворы водохранилища в Верхнем Уфалее обернулись бедой для людей
Рынок труда сошел с ума: новички в Подмосковье заработают больше опытных специалистов
Роспотребнадзор перечислил группы риска по заражению туляремией в различных регионах России
Бензин в Крыму перестал быть роскошью: власти запустили механизм, который сбил аппетиты рынка
Зарубежные аналоги больше не нужны: в Орехово-Зуево создали машину, которая изменила рынок шин
Невинный глоток приведет к непредсказуемым результатам: неожиданная угроза для прав на дороге

Здесь земля буквально ядовитая: находка в Ростовской области перевернула взгляды на очистку почв

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Каменском районе Ростовской области нашли землю с критическим уровнем загрязнения цинком. На территории бывшего шламонакопителя концентрация металла превышает норму в 2000 раз. Об этом сообщили исследователи из Южного федерального университета (ЮФУ).

Растение, произрастающее из почвы
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растение, произрастающее из почвы

Загрязнение зафиксировали в районе бывшего озера Сорное. С 1950-х до середины 1990-х годов здесь сбрасывали отходы химического завода "Каменскволокно". За несколько десятилетий в почве скопились тяжёлые металлы, которые отравляют землю и угрожают экологии региона.

Во время работы специалисты обнаружили в почве микроорганизмы, которые приспособились к жизни в таких экстремальных условиях. Речь идёт о комаммокс-бактериях. Эти организмы перерабатывают азот и обладают особыми генами, которые защищают их от воздействия тяжёлых металлов.

Учёные полагают, что свойства этих бактерий можно использовать для очистки других промышленных зон. Если понять механизм их устойчивости, появится возможность восстанавливать земли, которые десятилетиями считались непригодными для жизни из-за химического загрязнения.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Тайна из могилы потрясла Тверскую область: в вещах советского бойца нашли послание из Кореи
Тверская область
Тайна из могилы потрясла Тверскую область: в вещах советского бойца нашли послание из Кореи
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Воспитание
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Последние материалы
Старый автопарк уходит в прошлое: Ростовская область радикально изменит городской транспорт
По привычке обрезали все листья: лишило томаты защиты и привело к порче урожая
Миллионы ушли в пустоту: новый аукцион в Чите заставил власти сменить подход к стройке
Пустые баки и очереди в Псковской области: заставили систему поставок работать на пределе
Реки Дальнего Востока вышли из берегов: колоссальные суммы заставят стихию отступить к 2030 году
Кошмар в горах Чили: ученые выяснили истинную причину гибели ребенка на высоте 5400 метров
Свет в домах больше не погаснет: масштабное обновление в Подмосковье решит вечную проблему
Инфляция съедает деньги россиян: есть надежные способы защитить накопления и не потерять сбережения
Границы доступности медицины стремительно расширились: отработаны новые алгоритмы поддержки граждан
Заправляться станут по расписанию: в Ростове-на-Дону ввели правила, которые перекроют доступ к АЗС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.