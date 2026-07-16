Здесь земля буквально ядовитая: находка в Ростовской области перевернула взгляды на очистку почв

В Каменском районе Ростовской области нашли землю с критическим уровнем загрязнения цинком. На территории бывшего шламонакопителя концентрация металла превышает норму в 2000 раз. Об этом сообщили исследователи из Южного федерального университета (ЮФУ).

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Растение, произрастающее из почвы

Загрязнение зафиксировали в районе бывшего озера Сорное. С 1950-х до середины 1990-х годов здесь сбрасывали отходы химического завода "Каменскволокно". За несколько десятилетий в почве скопились тяжёлые металлы, которые отравляют землю и угрожают экологии региона.

Во время работы специалисты обнаружили в почве микроорганизмы, которые приспособились к жизни в таких экстремальных условиях. Речь идёт о комаммокс-бактериях. Эти организмы перерабатывают азот и обладают особыми генами, которые защищают их от воздействия тяжёлых металлов.

Учёные полагают, что свойства этих бактерий можно использовать для очистки других промышленных зон. Если понять механизм их устойчивости, появится возможность восстанавливать земли, которые десятилетиями считались непригодными для жизни из-за химического загрязнения.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов