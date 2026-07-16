Природа почти проиграла битву: в Некрасовке запустили процесс, который спасет выгоревшие леса

В селе Некрасовка специалисты Хабаровского специализированного лесного хозяйства высадили тонну семян корейской сосны.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Посадка саженца сосны

Сначала рабочие вспахали землю и обработали семена препаратами для ускорения прорастания. После этого посевной материал отправили в грунт ждать первых всходов.

"Из тонны семян вырастет примерно 600-700 тысяч саженцев. Эти молодые кедры затем высадят в лесах, пострадавших от огня. В прошлом году площадь лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесов составила около 1 к 3. Мы стремимся увеличить этот показатель", — сообщили в учреждении.

Корейская сосна устойчива к морозам и засухе. Она быстро приживается и растет даже в сложных климатических условиях Хабаровского края, что делает ее подходящим вариантом для восстановления лесного фонда.

Показатель Значение Объем высаженных семян 1 тонна Ожидаемое количество саженцев 600-700 тысяч штук Соотношение восстановления к потерям (прошлый год) 1 к 3

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов