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Природа почти проиграла битву: в Некрасовке запустили процесс, который спасет выгоревшие леса

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В селе Некрасовка специалисты Хабаровского специализированного лесного хозяйства высадили тонну семян корейской сосны.

Посадка саженца сосны
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посадка саженца сосны

Сначала рабочие вспахали землю и обработали семена препаратами для ускорения прорастания. После этого посевной материал отправили в грунт ждать первых всходов.

"Из тонны семян вырастет примерно 600-700 тысяч саженцев. Эти молодые кедры затем высадят в лесах, пострадавших от огня. В прошлом году площадь лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесов составила около 1 к 3. Мы стремимся увеличить этот показатель", — сообщили в учреждении.

Корейская сосна устойчива к морозам и засухе. Она быстро приживается и растет даже в сложных климатических условиях Хабаровского края, что делает ее подходящим вариантом для восстановления лесного фонда.

Показатель Значение
Объем высаженных семян 1 тонна
Ожидаемое количество саженцев 600-700 тысяч штук
Соотношение восстановления к потерям (прошлый год) 1 к 3
Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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