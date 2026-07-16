Природа почти проиграла битву: в Некрасовке запустили процесс, который спасет выгоревшие леса

В селе Некрасовка специалисты Хабаровского специализированного лесного хозяйства высадили тонну семян корейской сосны.
Сначала рабочие вспахали землю и обработали семена препаратами для ускорения прорастания. После этого посевной материал отправили в грунт ждать первых всходов.
"Из тонны семян вырастет примерно 600-700 тысяч саженцев. Эти молодые кедры затем высадят в лесах, пострадавших от огня. В прошлом году площадь лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесов составила около 1 к 3. Мы стремимся увеличить этот показатель", — сообщили в учреждении.
Корейская сосна устойчива к морозам и засухе. Она быстро приживается и растет даже в сложных климатических условиях Хабаровского края, что делает ее подходящим вариантом для восстановления лесного фонда.
|Показатель
|Значение
|Объем высаженных семян
|1 тонна
|Ожидаемое количество саженцев
|600-700 тысяч штук
|Соотношение восстановления к потерям (прошлый год)
|1 к 3
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