Масштабы поражают воображение: запуск в Хабаровском крае изменил логистику коммунальных служб

В Хабаровском крае к концу августа запустится второй производственный цех Дальневосточного завода полиэтиленовых труб. Предприятие начнет выпуск спиральновитых труб диаметром от 600 до 3 000 миллиметров, а также изготовит колодцы, очистные сооружения и канализационные насосные станции. Ход работ проверил губернатор Дмитрий Демешин.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рабочий закрепляет цепи на крупной стальной трубе

Запуск новой площадки позволит заводу выйти на новый объем производства. К концу 2025 года предприятие планирует выпустить более 100 тысяч тонн продукции.

Этап / Показатель Параметры Срок ввода второго цеха Конец августа 2024 года Текущий диапазон труб 600 — 3 000 мм План по выпуску (2025 г.) Более 100 тыс. тонн Цель на 2027 год Выпуск труб диаметром до 6 000 мм

Завод работает на полную мощность. Сейчас он закрывает потребности региона в трубах для водоснабжения и канализации. Развитие мощностей в Хабаровском крае снизит зависимость местных коммунальных служб от поставок из других субъектов РФ и сократит логистические издержки.

Проект реализуется в рамках "Дальневосточной промышленной зоны". На базе завода создают специализированную инфраструктуру, которая поможет снизить себестоимость продукции и внедрить новые технологии производства.

"В конце августа введут в эксплуатацию второй производственный цех", — сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов