Масштабы поражают воображение: запуск в Хабаровском крае изменил логистику коммунальных служб

В Хабаровском крае к концу августа запустится второй производственный цех Дальневосточного завода полиэтиленовых труб. Предприятие начнет выпуск спиральновитых труб диаметром от 600 до 3 000 миллиметров, а также изготовит колодцы, очистные сооружения и канализационные насосные станции. Ход работ проверил губернатор Дмитрий Демешин.
Запуск новой площадки позволит заводу выйти на новый объем производства. К концу 2025 года предприятие планирует выпустить более 100 тысяч тонн продукции.
|Этап / Показатель
|Параметры
|Срок ввода второго цеха
|Конец августа 2024 года
|Текущий диапазон труб
|600 — 3 000 мм
|План по выпуску (2025 г.)
|Более 100 тыс. тонн
|Цель на 2027 год
|Выпуск труб диаметром до 6 000 мм
Завод работает на полную мощность. Сейчас он закрывает потребности региона в трубах для водоснабжения и канализации. Развитие мощностей в Хабаровском крае снизит зависимость местных коммунальных служб от поставок из других субъектов РФ и сократит логистические издержки.
Проект реализуется в рамках "Дальневосточной промышленной зоны". На базе завода создают специализированную инфраструктуру, которая поможет снизить себестоимость продукции и внедрить новые технологии производства.
"В конце августа введут в эксплуатацию второй производственный цех", — сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
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