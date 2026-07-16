Деньги в безопасности: Орловская область зафиксировала резкий разворот в борьбе с мошенниками

В Орловской области зафиксировали снижение числа киберпреступлений и общего ущерба от действий мошенников. Об этом стало известно по итогам встречи спикера областного совета Леонида Музалевского с главой отделения Банка России по региону Романом Никольским.

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Речь идет о преступлениях с использованием информационных и коммуникационных технологий. По данным пресс-службы облсовета, количество таких случаев упало на 31,5%, а сумма потерь жителей сократилась на 17%. Конкретные временные интервалы, за которые собрана статистика, в материалах не указаны.

Показатель Изменение Число киберпреступлений -31,5% Объем материального ущерба -17%

Отдельным вопросом стала защита жителей от оформления кредитов на чужие имена. Роман Никольский сообщил, что самозапрет на займы установили около 89 тысяч орловцев, что составляет примерно 13% населения области. Для сравнения: в апреле Объединенное Кредитное Бюро оценивало число таких граждан в 95 тысяч человек (14%).

"Наша задача — выработать у жителей Орловщины чёткое правило: не разговаривать с незнакомцами о деньгах и банковских картах. Чтобы каждый знал о возможности установить самозапрет или подключить сервис "второй руки". Эту информационную работу будем только усиливать", — подчеркнул Леонид Музалевский.

Ответы на популярные вопросы

Что такое самозапрет на кредиты?

Это добровольный отказ гражданина от получения займов. Запись вносится в кредитную историю, и банки видят этот запрет, что делает невозможным оформление кредита на имя человека, даже если мошенники завладели его паспортными данными.

Как работает сервис "второй руки"?

Данный инструмент позволяет назначить доверенного человека (например, родственника), который должен подтвердить операцию или кредит, прежде чем банк одобрит сделку.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов