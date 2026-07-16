Детский отдых в Тульской области изменится: новые корпуса открыли двери перед сотнями ребят

В Тульской области расширяют возможности детских оздоровительных лагерей. В лагере "Орленок" ввели в эксплуатацию два новых жилых блока, каждый из которых рассчитан на 56 мест. Благодаря этому за летний сезон здесь смогут отдохнуть на 100 детей больше.
Регион участвует в федеральной программе модернизации детского отдыха с 2023 года. За этот период в области не только построили новые корпуса, но и обновили инфраструктуру нескольких лагерей. В частности, в "Сигнале" и "Юности" провели капитальный ремонт пищеблоков. Суммарно на эти работы направили 135,7 миллиона рублей.
Работы по обновлению лагерей продолжатся в ближайшие годы. На 2027 год регион получил финансирование в размере 246 миллионов рублей. Эти средства распределят между тремя объектами: построят жилые модули в "Юности" и лагере имени Саши Чекалина, а также отремонтируют медицинский блок в лагере имени Олега Кошевого.
Также Тульская область прошла конкурсный отбор Министерства просвещения РФ на участие в программе 2028 года. В рамках этого этапа планируют отремонтировать клубы в лагерях "Березка" и "Ласточка", а в лагере имени Олега Кошевого возведут еще два жилых модуля.
|Период/Объект
|Вид работ и объем
|"Орленок"
|Построены 2 жилых блока (вместимость +100 детей)
|"Сигнал", "Юность"
|Капитальный ремонт пищеблоков (135,7 млн руб.)
|План на 2027 год
|Жилые модули в "Юности" и им. С. Чекалина, медблок им. О. Кошевого (246 млн руб.)
|План на 2028 год
|Жилые модули им. О. Кошевого, ремонт клубов в "Березке" и "Ласточке"
"Два новых жилых модуля позволят лагерю принять на 100 детей больше за летний сезон", — сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.