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Детский отдых в Тульской области изменится: новые корпуса открыли двери перед сотнями ребят

Россия » Центр » Тула

В Тульской области расширяют возможности детских оздоровительных лагерей. В лагере "Орленок" ввели в эксплуатацию два новых жилых блока, каждый из которых рассчитан на 56 мест. Благодаря этому за летний сезон здесь смогут отдохнуть на 100 детей больше.

Вожатый объясняет правила детям в летнем лагере
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Вожатый объясняет правила детям в летнем лагере

Регион участвует в федеральной программе модернизации детского отдыха с 2023 года. За этот период в области не только построили новые корпуса, но и обновили инфраструктуру нескольких лагерей. В частности, в "Сигнале" и "Юности" провели капитальный ремонт пищеблоков. Суммарно на эти работы направили 135,7 миллиона рублей.

Планы по развитию до 2028 года

Работы по обновлению лагерей продолжатся в ближайшие годы. На 2027 год регион получил финансирование в размере 246 миллионов рублей. Эти средства распределят между тремя объектами: построят жилые модули в "Юности" и лагере имени Саши Чекалина, а также отремонтируют медицинский блок в лагере имени Олега Кошевого.

Также Тульская область прошла конкурсный отбор Министерства просвещения РФ на участие в программе 2028 года. В рамках этого этапа планируют отремонтировать клубы в лагерях "Березка" и "Ласточка", а в лагере имени Олега Кошевого возведут еще два жилых модуля.

Период/Объект Вид работ и объем
"Орленок" Построены 2 жилых блока (вместимость +100 детей)
"Сигнал", "Юность" Капитальный ремонт пищеблоков (135,7 млн руб.)
План на 2027 год Жилые модули в "Юности" и им. С. Чекалина, медблок им. О. Кошевого (246 млн руб.)
План на 2028 год Жилые модули им. О. Кошевого, ремонт клубов в "Березке" и "Ласточке"

"Два новых жилых модуля позволят лагерю принять на 100 детей больше за летний сезон", — сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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