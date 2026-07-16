Деревня стала прибыльнее города: перераспределение капитала в ПФО изменило карту бизнеса

В Приволжском федеральном округе за первые шесть месяцев 2026 года зарегистрировали 1 858 новых агробизнесов. Подавляющее большинство из них — 1 529 предприятий и ИП (82%) — открылись в малых городах и сельских районах, а не в административных центрах. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Россельхозбанка.
Рынок сельского хозяйства региона переходит от универсальных "смешанных" хозяйств к узкой специализации. Доля таких предприятий упала с 17% до 10%, в то время как фермеры всё чаще выбирают конкретные ниши: пчеловодство, цветоводство, овцеводство или коневодство.
Республика Татарстан стала одним из главных центров развития агробизнеса: количество новых хозяйств здесь выросло на 36% (прирост составил 40 предприятий), что является лучшим показателем в округе. Особенно активен Буинский район, где число новых аграриев увеличилось в 6 раз. В Татарстане также отмечают повышенный интерес к овцеводству и козоводству — этот показатель вдвое превышает средний уровень по ПФО.
Республика Башкортостан сохраняет статус лидера по общему числу регистраций — с начала года открыто 571 новое предприятие, при этом 91% из них расположены за пределами Уфы. Локальным центром роста стал Баймакский район (+62%). Башкортостан закрепил за собой специализацию на коневодстве: здесь занято в два раза больше новых аграриев, чем в среднем по округу, а на Баймакский район приходится четверть всех начинающих коневодов Приволжья.
Другие регионы ПФО также нашли свои сильные стороны:
Малый агробизнес активно привлекает заемные средства. За первые пять месяцев 2026 года Россельхозбанк выделил микропредприятиям АПК округа 4 млрд рублей. Татарстан возглавил этот список с объемом финансирования в 989 млн рублей.
Если рассматривать малые формы хозяйствования (МФХ), включая КФХ, ИП и кооперативы, общая сумма кредитов по округу превысила 8,2 млрд рублей.
|Регион
|Кредиты микропредприятиям (млн руб.)
|Кредиты МФХ (млрд руб.)
|Татарстан
|989
|1,2
|Башкортостан
|591
|-
|Оренбургская область
|976
|1,8
|Саратовская область
|-
|1,6
Помимо кредитования, для сельхозпроизводителей, включая самозанятых, действует программа по переводу техники и стационарного оборудования с дизельного и бензинового топлива на газ. Это позволяет снизить себестоимость продукции и уменьшить нагрузку на экологию.
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