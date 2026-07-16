Старое железо 1968 года: вынудило руководство Лугамаша пойти на радикальные меры

Завод "Лугамаш" обновит энергосеть и закупит десять единиц современного оборудования. Средства на модернизацию предприятие получило через федеральную программу Фонда развития промышленности в виде займов под низкий процент, сообщил генеральный директор завода Дмитрий Костюченко.
Основное внимание уделят электроснабжению. Подстанция, питающая завод, работает с 1968 года и изношена. Полная реконструкция энергохозяйства позволит избежать сбоев в работе производственных участков.
"Мы уже получили под малый процент заемные деньги и планируем развивать производственные мощности, а именно полностью реконструировать энергохозяйство и закупить сложное и дорогостоящее мехообрабатывающее оборудование", — сказал Дмитрий Костюченко.
Параллельно с ремонтом сетей завод расширит парк техники. Из десяти планируемых единиц оборудования самыми дорогими станут два мехообрабатывающих центра — их стоимость оценивается до 300 миллионов рублей. Новая техника сократит технические затраты при производстве продукции.
|Направление модернизации
|Что будет сделано
|Энергетика
|Полная реконструкция энергохозяйства (подстанция 1968 года)
|Техническое оснащение
|Закупка 10 единиц оборудования, включая два центра стоимостью до 300 млн руб.
Завод "Лугамаш" создали в июле 2015 года на базе мощностей "Лугансктепловоза". Сейчас предприятие входит в состав АО "Трансмашхолдинг" и выпускает более 200 видов комплектующих для российских машиностроительных заводов, которые строят современный подвижной состав.
Обновление оборудования позволит заводу увеличить выпуск деталей и повысить их качество, что напрямую влияет на темпы производства железнодорожного транспорта в стране.
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