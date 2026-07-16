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Старое железо 1968 года: вынудило руководство Лугамаша пойти на радикальные меры

Россия » Новороссия » Луганск

Завод "Лугамаш" обновит энергосеть и закупит десять единиц современного оборудования. Средства на модернизацию предприятие получило через федеральную программу Фонда развития промышленности в виде займов под низкий процент, сообщил генеральный директор завода Дмитрий Костюченко.

Промышленный комплекс
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Промышленный комплекс

Основное внимание уделят электроснабжению. Подстанция, питающая завод, работает с 1968 года и изношена. Полная реконструкция энергохозяйства позволит избежать сбоев в работе производственных участков.

"Мы уже получили под малый процент заемные деньги и планируем развивать производственные мощности, а именно полностью реконструировать энергохозяйство и закупить сложное и дорогостоящее мехообрабатывающее оборудование", — сказал Дмитрий Костюченко.

Параллельно с ремонтом сетей завод расширит парк техники. Из десяти планируемых единиц оборудования самыми дорогими станут два мехообрабатывающих центра — их стоимость оценивается до 300 миллионов рублей. Новая техника сократит технические затраты при производстве продукции.

Направление модернизации Что будет сделано
Энергетика Полная реконструкция энергохозяйства (подстанция 1968 года)
Техническое оснащение Закупка 10 единиц оборудования, включая два центра стоимостью до 300 млн руб.

Завод "Лугамаш" создали в июле 2015 года на базе мощностей "Лугансктепловоза". Сейчас предприятие входит в состав АО "Трансмашхолдинг" и выпускает более 200 видов комплектующих для российских машиностроительных заводов, которые строят современный подвижной состав.

Обновление оборудования позволит заводу увеличить выпуск деталей и повысить их качество, что напрямую влияет на темпы производства железнодорожного транспорта в стране.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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