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Работодатель просто перестал платить: в Амурской области суд заставил вернуть все деньги охранникам

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Амурской области прокуратура помогла пяти охранникам из села Чигири взыскать задолженность по зарплате. Суммарный долг работодателя перед сотрудниками составил более 400 тысяч рублей.

Охранник пишет отчет в журнале за рабочим столом с компьютером и рацией
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Охранник пишет отчет в журнале за рабочим столом с компьютером и рацией

Мужчины работали на объектах компании без официального трудового договора. Когда пришло время выплат, работодатель отказался отдавать деньги, фактически оставив людей без средств к существованию.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать отношения между сторонами трудовыми. Прокуроры потребовали выплатить всю сумму долга и компенсировать работникам моральный вред.

"Суд обязал работодателя полностью рассчитаться с сотрудниками", — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Часть долга компания погасила еще в ходе судебных разбирательств. Оставшуюся сумму взыскали по решению суда.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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