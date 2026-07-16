Работодатель просто перестал платить: в Амурской области суд заставил вернуть все деньги охранникам

В Амурской области прокуратура помогла пяти охранникам из села Чигири взыскать задолженность по зарплате. Суммарный долг работодателя перед сотрудниками составил более 400 тысяч рублей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Охранник пишет отчет в журнале за рабочим столом с компьютером и рацией

Мужчины работали на объектах компании без официального трудового договора. Когда пришло время выплат, работодатель отказался отдавать деньги, фактически оставив людей без средств к существованию.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать отношения между сторонами трудовыми. Прокуроры потребовали выплатить всю сумму долга и компенсировать работникам моральный вред.

"Суд обязал работодателя полностью рассчитаться с сотрудниками", — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Часть долга компания погасила еще в ходе судебных разбирательств. Оставшуюся сумму взыскали по решению суда.

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