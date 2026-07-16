Работодатель просто перестал платить: в Амурской области суд заставил вернуть все деньги охранникам

В Амурской области прокуратура помогла пяти охранникам из села Чигири взыскать задолженность по зарплате. Суммарный долг работодателя перед сотрудниками составил более 400 тысяч рублей.
Мужчины работали на объектах компании без официального трудового договора. Когда пришло время выплат, работодатель отказался отдавать деньги, фактически оставив людей без средств к существованию.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать отношения между сторонами трудовыми. Прокуроры потребовали выплатить всю сумму долга и компенсировать работникам моральный вред.
"Суд обязал работодателя полностью рассчитаться с сотрудниками", — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Часть долга компания погасила еще в ходе судебных разбирательств. Оставшуюся сумму взыскали по решению суда.
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