Всероссийская олимпиада по ИИ предложила школьникам 8–11 классов льготы при поступлении в вузы

Школьники восьмых-одиннадцатых классов могут записаться на олимпиаду по искусственному интеллекту. Для участия потребуются базовые навыки программирования. Заявки принимают до 20 сентября на сайте Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту.
В этом году конкурс посвящен теме космоса. Чтобы подготовиться, ребята могут изучить методические материалы и посмотреть онлайн-вебинары.
Первые два этапа — отборочный и основной — пройдут в сети. Финалисты встретятся очно.
Для каждого участника предусмотрен электронный сертификат. Победители получат Кубок и призы от партнеров. Главным стимулом для многих станет возможность поступить в российские вузы на льготных условиях.
|Параметр
|Детали
|Срок регистрации
|До 20 сентября
|Участники
|8-11 классы
|Тематика года
|Космос
"Участники получат доступ к методическим материалам и онлайн-вебинарам для подготовки", — сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Нет, от школьников ждут лишь базовых умений в программировании.
Отборочный и основной этапы организованы в онлайн-формате, а финал пройдет очно.
Помимо кубка и призов, результаты конкурса помогают получить льготы при поступлении в вузы России.
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