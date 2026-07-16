Всероссийская олимпиада по ИИ предложила школьникам 8–11 классов льготы при поступлении в вузы

Школьники восьмых-одиннадцатых классов могут записаться на олимпиаду по искусственному интеллекту. Для участия потребуются базовые навыки программирования. Заявки принимают до 20 сентября на сайте Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ школьники на экзамене

В этом году конкурс посвящен теме космоса. Чтобы подготовиться, ребята могут изучить методические материалы и посмотреть онлайн-вебинары.

Первые два этапа — отборочный и основной — пройдут в сети. Финалисты встретятся очно.

Для каждого участника предусмотрен электронный сертификат. Победители получат Кубок и призы от партнеров. Главным стимулом для многих станет возможность поступить в российские вузы на льготных условиях.

Параметр Детали Срок регистрации До 20 сентября Участники 8-11 классы Тематика года Космос

"Участники получат доступ к методическим материалам и онлайн-вебинарам для подготовки", — сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ответы на популярные вопросы

Нужно быть профессиональным программистом?

Нет, от школьников ждут лишь базовых умений в программировании.

Где пройдут испытания?

Отборочный и основной этапы организованы в онлайн-формате, а финал пройдет очно.

Что дает победа в олимпиаде?

Помимо кубка и призов, результаты конкурса помогают получить льготы при поступлении в вузы России.