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Всероссийская олимпиада по ИИ предложила школьникам 8–11 классов льготы при поступлении в вузы

Россия » Центр » Московская область

Школьники восьмых-одиннадцатых классов могут записаться на олимпиаду по искусственному интеллекту. Для участия потребуются базовые навыки программирования. Заявки принимают до 20 сентября на сайте Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту.

школьники на экзамене
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
школьники на экзамене

В этом году конкурс посвящен теме космоса. Чтобы подготовиться, ребята могут изучить методические материалы и посмотреть онлайн-вебинары.

Первые два этапа — отборочный и основной — пройдут в сети. Финалисты встретятся очно.

Для каждого участника предусмотрен электронный сертификат. Победители получат Кубок и призы от партнеров. Главным стимулом для многих станет возможность поступить в российские вузы на льготных условиях.

Параметр Детали
Срок регистрации До 20 сентября
Участники 8-11 классы
Тематика года Космос

"Участники получат доступ к методическим материалам и онлайн-вебинарам для подготовки", — сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ответы на популярные вопросы

Нужно быть профессиональным программистом?

Нет, от школьников ждут лишь базовых умений в программировании.

Где пройдут испытания?

Отборочный и основной этапы организованы в онлайн-формате, а финал пройдет очно.

Что дает победа в олимпиаде?

Помимо кубка и призов, результаты конкурса помогают получить льготы при поступлении в вузы России.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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